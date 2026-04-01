Ngày 1-4, tin từ Công an xã Dliê Ya (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã tiếp nhận tin báo một học sinh lớp 9 bị bạn cùng lớp đánh và đang tiến hành xác minh, xử lý theo quy định.

Nam sinh lớp 9 bị bạn học đánh tới tấp tại sân bóng

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh mặc đồng phục thể dục bị bạn dùng tay, chân đánh liên tiếp vào người tại sân bóng đá. Bị đánh túi bụi, nam sinh chỉ biết ôm đầu bỏ chạy. Sự việc chỉ dừng lại khi một số thiếu niên có mặt chạy đến can ngăn.

Nam sinh bị đánh trong clip được xác định là em Đ.T.K. (học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Du, xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk).

Bà T.T.T.T. (mẹ của em K.) cho biết vào ngày 25-3, sau khi đi học về, con trai vào phòng. Sau đó, em trai của K. thấy anh ngồi khóc nên lại trò chuyện và báo cho mẹ biết vụ việc.

Cũng theo bà T., gia đình gặng hỏi nhưng lúc đầu cháu không nói, chỉ khóc. Sau khi bình tĩnh lại, cháu K. kể bị bạn cùng lớp đánh nhiều lần nhưng không dám nói vì bị đe dọa.

Lúc này bà T. gọi điện báo cho cô giáo. Tuy nhiên, đến trưa hôm sau, em K. tiếp tục bị dọa đánh nhưng may mắn chạy thoát.

"Sau đó, tôi bàng hoàng khi thấy clip con mình bị đánh tới tấp tại một sân bóng trước mặt nhiều người. Quá bức xúc, tôi đã gửi clip cho cô giáo và đăng lên mạng xã hội. Đồng thời, gia đình đã làm đơn trình báo lên cơ quan công an" - bà T. thông tin.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tiếp xảy ra các vụ việc học sinh đánh nhau.

Theo đó, trong các ngày 26-3 và 29-3, đã xảy ra 2 vụ việc nữ sinh của Trường THCS 19/8 (xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) đánh bạn. Hậu quả hai nữ sinh phải nhập viện, trong đó một em bị gãy xương sườn.