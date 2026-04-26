Xác minh clip người đàn ông vung dao dọa thợ khóa ở TPHCM

Xác minh clip người đàn ông vung dao dọa thợ khóa ở phường Dĩ An

Ngày 26-4, Công an phường Dĩ An, TPHCM thông tin đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người đàn ông cầm dao đe dọa thợ khóa.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại một căn nhà trong hẻm đường Lê Hồng Phong (phường Dĩ An). Trước đó, người đàn ông đi nhậu về rồi vào phòng chốt cửa ngủ. Gọi nhiều lần không thấy chồng phản hồi, lo lắng cho sức khỏe, người vợ đã thuê thợ khóa đến mở cửa.

Khi cửa vừa được mở, người đàn ông bất ngờ tỉnh dậy, cầm dao đe dọa thợ khóa, yêu cầu gắn lại ổ khóa, nếu không sẽ không cho rời khỏi nhà. Dù người vợ liên tục giải thích việc gọi thợ là vì lo lắng, người này vẫn tỏ ra hung hăng, nhiều lần áp sát, vung dao uy hiếp.

Sau một lúc được can ngăn, thợ khóa mới có thể rời khỏi hiện trường an toàn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.