2 ngày nữa sẽ diễn ra hội thảo "Cần Giờ - Cực tăng trưởng mới của TPHCM"

Trong bối cảnh TPHCM đang bước vào giai đoạn tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, đặc biệt khi cả nước hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, Cần Giờ đang nổi lên như một "tọa độ chiến lược" với hàng loạt dư địa phát triển hiếm có.

Nhiều năm qua, TPHCM vẫn là trung tâm kinh tế, thương mại lớn nhất cả nước và là cửa ngõ quốc tế của khu vực phía Nam. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, thành phố vẫn thiếu một "biểu tượng du lịch" đủ sức cạnh tranh với những điểm đến nổi tiếng trong khu vực như Pattaya của Thái Lan, Bali của Indonesia hay Langkawi của Malaysia.

Khách quốc tế đến TPHCM đông nhưng phần lớn chỉ lưu trú ngắn ngày trước khi tiếp tục hành trình đến các địa phương khác như Phú Quốc, Phan Thiết hay Đà Lạt. Thành phố có dòng khách lớn nhưng chưa thật sự sở hữu một "tọa độ giữ chân" mang tính biểu tượng.

Trong bức tranh đó, Cần Giờ được kỳ vọng trở thành mảnh ghép còn thiếu.

Một loạt siêu dự án sân bay, cảng biển, đường sắt tốc độ cao, cầu... đang tạo nên mạng lưới kết nối trực tiếp tới và tỏa đi tới Cần Giờ

Trong bối cảnh đó, Báo Người Lao Động tổ chức hội thảo "Cần Giờ - Cực tăng trưởng mới của TPHCM" sẽ diễn ra lúc 8 giờ ngày 12-5-2026 tại Landmark 81, Vinhomes Central Park, số 772 Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM.

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn đang đồng loạt định hình diện mạo mới cho khu vực phía Nam. Sân bay quốc tế Long Thành dần hoàn thiện, trong khi các dự án kết nối chiến lược như cầu Cần Giờ, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ hay tuyến vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu được thúc đẩy triển khai.

Một mạng lưới giao thông mới đang dần hình thành, giúp Cần Giờ không còn là "ốc đảo" biệt lập mà trở thành cửa ngõ kết nối trực tiếp với trung tâm TPHCM và các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đáng chú ý, khu đô thị lấn biển Vinhomes Green Paradise đang thu hút sự quan tâm lớn khi được định hướng phát triển thành tổ hợp du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí quy mô lớn. Từ du lịch kết hợp hội nghị (MICE), du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp đến kinh tế đêm, y tế và thương mại dịch vụ, mô hình này được kỳ vọng sẽ tạo nên một hệ sinh thái du lịch toàn diện cho Cần Giờ.

Hội thảo sẽ tập trung phân tích những lợi thế đặc biệt của Cần Giờ trong chiến lược phát triển đô thị biển, kinh tế biển và du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao của TPHCM.

Không chỉ dừng ở góc nhìn du lịch, các chuyên gia cũng sẽ bàn sâu về cơ hội hình thành một cực tăng trưởng mới cho thành phố trong giai đoạn tới. Trong đó, các nội dung về hạ tầng, logistics, bất động sản, thương mại dịch vụ và khả năng thu hút dòng vốn đầu tư sẽ là những chủ đề được quan tâm.

Điểm nhấn của chương trình là phiên tọa đàm với sự tham gia của các chuyên gia, hiệp hội ngành nghề, nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp nhằm thảo luận về mô hình siêu đô thị biển trên thế giới cũng như khả năng hiện thực hóa tại Cần Giờ.

Nhiều kỳ vọng cũng được đặt ra khi khu vực này hướng tới mục tiêu đón khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm trong tương lai. Nếu điều đó trở thành hiện thực, Cần Giờ không chỉ tạo cú hích cho ngành du lịch mà còn mở ra dư địa phát triển lớn cho bất động sản, lưu trú, thương mại, dịch vụ và kinh tế đêm.