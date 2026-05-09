Đưa Cần Giờ thành "viên ngọc sáng" trên bản đồ du lịch Đông Nam Á

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Đưa Cần Giờ thành "viên ngọc sáng" trên bản đồ du lịch Đông Nam Á

TRẦN TƯỜNG HUY (Phó Viện trưởng thường trực, Viện Nghiên cứu Du lịch Xã hội)

(NLĐO) – Sự thành công của Cần Giờ cần được tính bằng sự bền vững của hệ sinh thái, hài lòng của du khách, thịnh vượng của cộng đồng cư dân địa phương…

Trong cấu trúc phát triển mới của TPHCM, Cần Giờ không còn được nhìn như một điểm đến nằm tách biệt ở cửa ngõ phía Nam, mà đang dần trở thành mắt xích chiến lược trong hành trình đưa thành phố vươn ra biển lớn. Sự chuyển mình của vùng đất từng gắn với hình ảnh "ốc đảo" sinh thái nay được kỳ vọng mở ra một cực tăng trưởng mới cho du lịch, kinh tế biển và không gian đô thị của thành phố.

Mắt xích quan trọng trong chiến lược hướng biển

Theo định hướng tại Nghị quyết 12-NQ/TU của Thành ủy TPHCM ban hành năm 2022, đến năm 2030, Cần Giờ cơ bản trở thành đô thị du lịch nghỉ dưỡng và sinh thái chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh trong khu vực. 

Đây không chỉ là mục tiêu riêng của địa phương mà còn là lời giải cho bài toán phát triển của toàn ngành du lịch thành phố trong bối cảnh không gian nội đô đang dần bão hòa.

Nhiều năm qua, du lịch TPHCM dù duy trì lượng khách lớn nhưng phần lớn vẫn mang tính trung chuyển. Du khách thường lưu trú ngắn ngày trước khi tiếp tục hành trình tới các địa phương khác. Một trong những nguyên nhân là thành phố thiếu các tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí quy mô lớn đủ sức giữ chân du khách lâu hơn.

Trong khi đó, xu hướng du lịch hiện đại đang dịch chuyển mạnh sang trải nghiệm xanh, gần gũi thiên nhiên và nghỉ dưỡng chất lượng cao. Áp lực về môi trường, hạ tầng và mật độ dân cư ở khu vực trung tâm càng khiến nhu cầu mở rộng không gian du lịch ra vùng ven trở nên cấp thiết. Trong bức tranh ấy, Cần Giờ được xem là "mảnh ghép còn thiếu".

- Ảnh 2.

Việc hình thành một cực tăng trưởng du lịch mới tại Cần Giờ giúp đa dạng hóa sản phẩm du lịch, phát triển kinh tế...

Với lợi thế sở hữu Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn thế giới rộng khoảng 75.000 ha, Cần Giờ mang trong mình giá trị sinh thái hiếm có ngay cạnh một siêu đô thị. Không gian rừng, biển và hệ sinh thái ngập mặn tạo nên bản sắc khác biệt mà ít điểm đến nào trong khu vực sở hữu.

Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành động lực tăng trưởng thực sự, điều quan trọng không chỉ là phát triển du lịch đơn thuần mà phải hình thành một chiến lược quản lý điểm đến hiện đại, đồng bộ từ hạ tầng giao thông, quy hoạch đô thị đến bảo tồn môi trường và cơ chế chính sách đặc thù.

Cần chiến lược quản lý điểm đến hiện đại

Trong nhiều thập kỷ, điểm nghẽn lớn nhất của Cần Giờ chính là giao thông. Việc phụ thuộc vào phà Bình Khánh cùng tuyến đường Rừng Sác gần như độc đạo khiến hành trình kết nối với trung tâm TPHCM gặp nhiều hạn chế.

Nhưng vài năm trở lại đây, hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn đang mở ra diện mạo hoàn toàn mới cho vùng đất này. Cầu Cần Giờ, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức - Long Thành, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ hay sân bay Long Thành đang từng bước tạo nên mạng lưới kết nối liên vùng mạnh mẽ.

Không chỉ đường bộ, các tuyến du lịch đường thủy từ Bến Bạch Đằng đi Cần Giờ, Vũng Tàu cũng được khôi phục, mở thêm không gian trải nghiệm mới cho du khách.

Sự xuất hiện của các "siêu dự án" không đơn thuần giải bài toán hạ tầng mà còn tái định hình vai trò của Cần Giờ trong cấu trúc kinh tế mới của TPHCM. Nơi đây được kỳ vọng trở thành điểm giao thoa giữa ba trụ cột: sinh thái, kinh tế biển và kết nối quốc tế.

- Ảnh 3.

Khu đô thị du lịch lấn biển Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đang dần hình thành (ảnh chụp tiến độ triển khai dự án tháng 5-2026)

Đáng chú ý là sự kết hợp giữa Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ và cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Nếu cảng biển đóng vai trò cửa ngõ logistics và thương mại quốc tế, thì đô thị du lịch lấn biển được xem như "nam châm" hút dòng khách nghỉ dưỡng cao cấp.

Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với công suất thiết kế lên tới 16,9 triệu TEU không chỉ phục vụ vận tải hàng hóa mà còn mở ra cơ hội đón tàu du lịch quốc tế - phân khúc khách có mức chi tiêu cao và thời gian lưu trú dài.

Trong khi đó, siêu đô thị du lịch lấn biển được kỳ vọng tạo ra hệ sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí và dịch vụ hiện đại, góp phần đưa Cần Giờ trở thành điểm đến tầm cỡ quốc tế. Mục tiêu thu hút khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm cho thấy kỳ vọng rất lớn dành cho vùng đất này.

- Ảnh 4.

Du khách trải nghiệm du lịch Cần Giờ

Dẫu vậy, thách thức lớn nhất vẫn là cân bằng giữa phát triển và bảo tồn. Giá trị cốt lõi của Cần Giờ nằm ở hệ sinh thái rừng ngập mặn độc bản. Nếu đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng ngắn hạn, lợi thế cạnh tranh của địa phương sẽ nhanh chóng mất đi.

Bởi vậy, thành công của Cần Giờ không chỉ được đo bằng số lượng du khách hay doanh thu du lịch, mà còn nằm ở khả năng gìn giữ thiên nhiên, nâng cao đời sống cư dân và tạo nên một mô hình phát triển bền vững cho tương lai.

Nếu làm được điều đó, Cần Giờ có thể trở thành "viên ngọc xanh" mới của TPHCM, đồng thời mở ra cánh cửa để thành phố tiến gần hơn tới khát vọng trở thành đô thị biển hiện đại của khu vực Đông Nam Á.

Những siêu dự án đang thay đổi hoàn toàn bộ mặt Cần Giờ

Tin liên quan

Video: Những siêu dự án đang thay đổi hoàn toàn bộ mặt Cần Giờ

Video: Những siêu dự án đang thay đổi hoàn toàn bộ mặt Cần Giờ

(NLĐO) - Từ một huyện ven biển cách trở với trung tâm TPHCM, Cần Giờ đang bước vào giai đoạn chuyển mình với hàng loạt siêu dự án hạ tầng, đô thị quy mô.

Cần Giờ - cực tăng trưởng mới của TP HCM

Cần Giờ - với siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise - đang là mảnh ghép hoàn hảo còn thiếu để du lịch TP HCM định vị lại cực biển - sinh thái - giải trí

Cần Giờ đang viết lại bản đồ du lịch TPHCM

(NLĐO) – Không còn được nhìn như “vùng ngoại vi”, Cần Giờ đang được kỳ vọng trở thành mảnh ghép chiến lược để TPHCM mở rộng không gian phát triển về phía biển

Thành phố du lịch Cần Giờ du lịch đông nam á Du lịch Cần Giờ Vinhomes Green Paradise Cần Giờ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo