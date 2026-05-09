Còn 3 ngày nữa sẽ diễn ra hội thảo "Cần Giờ - Cực tăng trưởng mới của TPHCM"

TPHCM đang đứng trước yêu cầu tìm kiếm các động lực phát triển mới trong bối cảnh cả nước hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Trong đó, Cần Giờ được xác định là khu vực có vị trí chiến lược, giàu tiềm năng để hình thành cực tăng trưởng mới cho TPHCM, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, bất động sản, dịch vụ và kinh tế biển.

Nhằm phân tích rõ hơn vai trò, dư địa, định hướng phát triển cũng như các cơ hội đầu tư đang mở ra tại khu vực này, Báo Người Lao Động tổ chức hội thảo "Cần Giờ - Cực tăng trưởng mới của TPHCM" vào lúc 8 giờ ngày 12-5-2026 tại Landmark 81, Vinhomes Central Park, số 772 Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM.

Hội thảo sẽ phân tích rõ những lợi thế, tiềm năng phát triển thành điểm đến du lịch – nghỉ dưỡng – giải trí tầm vóc quốc tế của Cần Giờ.

Việc Cần Giờ định hướng đón khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm không chỉ tạo động lực cho ngành du lịch mà còn mở ra cơ hội đầu tư dài hạn trong các lĩnh vực bất động sản, thương mại, lưu trú, dịch vụ và kinh tế đêm.

Bên cạnh các tham luận chuyên đề, hội thảo còn có phiên tọa đàm với sự tham gia của các chuyên gia, nhà quản lý, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp nhằm thảo luận về tiềm năng của mô hình siêu đô thị biển trên toàn cầu nói chung và tại Cần Giờ nói riêng, điển hình là Vinhomes Green Paradise.

Đồng thời nhận diện cơ hội khi Cần Giờ đang bước vào kỷ nguyên đột phá hạ tầng, tạo lực đẩy mạnh mẽ cho giá trị tài sản và sức hút dòng vốn.



