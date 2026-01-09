[Audio] - Vụ 130 tấn thịt heo bệnh: Công ty Đồ hộp Hạ Long tự nhận là "nạn nhân"?

Liên quan vụ hơn 130 tấn thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi bị đưa vào kho của Công ty CP đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco, trụ sở tại 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng) để chế biến thành thịt hộp tiêu thụ ra thị trường, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã triệu tập ông T.S.T., Tổng Giám đốc và lãnh đạo phòng chức năng của doanh nghiệp để điều tra, làm rõ trách nhiệm.

Theo Công an TP Hải Phòng, ngày 8-9-2025, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phát hiện 2 ô tô, bắt giữ Lê Bá Doanh (SN 1977) và Trịnh Hà Việt (SN 1991, cùng trú tại TP Hải Phòng) có hành vi vận chuyển, mua bán khoảng 1,28 tấn thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ đến các công ty, cơ sở chế biến thực phẩm trên địa bàn.

Kết quả xét nghiệm xác định các mẫu phẩm thịt heo lấy trên ô tô của Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt và mẫu phẩm thịt heo trong các kho lạnh của Công ty CP đồ hộp Hạ Long đều dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, Công an TP Hải Phòng đã niêm phong 4 kho chứa hàng, khoảng 130 tấn thịt heo đông lạnh.

Ngày 12-9-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm". Đến ngày 24-12-2025, cơ quan này quyết định khởi tố 9 bị can cùng về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn ốm yếu do mắc dịch tả heo châu Phi.

Đáng chú ý, về phía Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, doanh nghiệp này cho rằng mình chỉ có liên quan với tư cách tiếp nhận nguyên liệu dựa trên hồ sơ, chứng từ do bên bán cung cấp, đầy đủ và hợp lệ theo quy định, được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

