VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
AI 365
image

[Audio] - Vụ 130 tấn thịt heo bệnh: Công ty Đồ hộp Hạ Long tự nhận là "nạn nhân"?

Vệ Loan -

(NLĐO) - Bản tin audio được sản xuất bằng công cụ AI về vụ 130 tấn thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi liên quan Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

Video liên quan

Vụ 120 tấn thịt heo bệnh: Người tiêu dùng lo lắng, thẳng tay ném pate cột đèn Hải Phòng vào sọt rác

Vụ 120 tấn thịt heo bệnh: Người tiêu dùng lo lắng, thẳng tay ném pate cột đèn Hải Phòng vào sọt rác

Kinh tế 08/01/2026
Thịt heo bệnh thành pate ở Đồ hộp Hạ Long: Hồ sơ công ty "đổi chủ" liên tục

Thịt heo bệnh thành pate ở Đồ hộp Hạ Long: Hồ sơ công ty "đổi chủ" liên tục

Kinh tế 08/01/2026
Thông tin mới vụ cơ sở bánh mì chảo bán pate lúc nhúc dòi

Thông tin mới vụ cơ sở bánh mì chảo bán pate lúc nhúc dòi

Thời sự 21/05/2024
Vụ heo bệnh ở Công ty CP Đồ hộp Hạ Long: Lương tâm "đóng hộp"!

Vụ heo bệnh ở Công ty CP Đồ hộp Hạ Long: Lương tâm "đóng hộp"!

Bạn đọc 09/01/2026

Liên quan vụ hơn 130 tấn thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi bị đưa vào kho của Công ty CP đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco, trụ sở tại 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng) để chế biến thành thịt hộp tiêu thụ ra thị trường, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã triệu tập ông T.S.T., Tổng Giám đốc và lãnh đạo phòng chức năng của doanh nghiệp để điều tra, làm rõ trách nhiệm.

Theo Công an TP Hải Phòng, ngày 8-9-2025, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phát hiện 2 ô tô, bắt giữ Lê Bá Doanh (SN 1977) và Trịnh Hà Việt (SN 1991, cùng trú tại TP Hải Phòng) có hành vi vận chuyển, mua bán khoảng 1,28 tấn thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ đến các công ty, cơ sở chế biến thực phẩm trên địa bàn.

Kết quả xét nghiệm xác định các mẫu phẩm thịt heo lấy trên ô tô của Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt và mẫu phẩm thịt heo trong các kho lạnh của Công ty CP đồ hộp Hạ Long đều dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, Công an TP Hải Phòng đã niêm phong 4 kho chứa hàng, khoảng 130 tấn thịt heo đông lạnh.

Ngày 12-9-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm". Đến ngày 24-12-2025, cơ quan này quyết định khởi tố 9 bị can cùng về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn ốm yếu do mắc dịch tả heo châu Phi.

Đáng chú ý, về phía Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, doanh nghiệp này cho rằng mình chỉ có liên quan với tư cách tiếp nhận nguyên liệu dựa trên hồ sơ, chứng từ do bên bán cung cấp, đầy đủ và hợp lệ theo quy định, được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo