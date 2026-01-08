Vụ 120 tấn thịt heo bệnh: Người tiêu dùng lo lắng, thẳng tay ném pate cột đèn Hải Phòng vào sọt rác

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Vụ 120 tấn thịt heo bệnh: Người tiêu dùng lo lắng, thẳng tay ném pate cột đèn Hải Phòng vào sọt rác

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Người tiêu dùng đã mua và sử dụng sản phẩm pate cột đèn Hải Phòng của công ty đồ hộp Hạ Long đang vô cùng hoang mang, lo lắng

Vụ việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng phát hiện và xử lý vụ việc hơn 120 tấn thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi tại kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) đang gây rúng động dư luận.

Đáng chú ý, trong danh mục sản phẩm do doanh nghiệp này sản xuất có pate cột đèn Hải Phòng, sản phẩm đồ hộp nổi tiếng, được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường và từng được nhiều KOL, người nổi tiếng quảng bá trên mạng xã hội.

Theo ghi nhận, trong khi các siêu thị đồng loạt rút các sản phẩm đồ hộp Hà Long xuống kệ để chờ xử lý của cơ quan chức năng, thì pate cột đèn Hải Phòng vẫn đang được rao bán rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. 

Trên một số gian hàng, combo 5 hộp pate loại 90g/hộp được bán với giá 98.000 đồng, ghi nhận hơn 14.700 lượt mua; combo 2 hộp pate loại 450gr/hộp có giá 288.000 đồng, đạt hơn 26.800 lượt bán. Phần lớn các sản phẩm đều nhận được đánh giá từ 4 sao trở lên.

Người tiêu dùng tẩy chay, thẳng tay ném pate Cột Đèn Hải Phòng vào sọt rác - Ảnh 1.

Combo 5 nộp Pate cột đèn bán được hơn 20.000 sản phẩm.

Theo thông tin quảng cáo, sản phẩm được giới thiệu làm từ thịt thăn heo tươi, không lẫn tạp chất, giữ được vị ngọt tự nhiên của thịt. Nước mắm ngon được sử dụng nhằm tạo độ đậm đà, làm nổi bật hương vị truyền thống của pate Hải Phòng. Sức tiêu thụ của sản phẩm tăng mạnh trong thời gian qua, một phần nhờ các KOL (người có sức ảnh hưởng) liên tục quảng bá, review rầm rộ trên mạng xã hội, tạo hiệu ứng lan truyền lớn.

Tuy nhiên, sau thông tin hơn 120 tấn thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi bị tuồn vào Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang. Không ít ý kiến bày tỏ lo ngại về khả năng đã sử dụng phải sản phẩm có nguồn gốc từ thịt heo nhiễm bệnh, trong bối cảnh thông tin về các lô hàng liên quan vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Một số người thậm chí đã thẳng tay vứt bỏ các hộp pate Cột Đèn còn lại vì không dám tiếp tục sử dụng.

"Tôi mới mua vài hộp pate cột đèn của thương hịệu này tại siêu thị để dành dùng dần. Nhưng sau khi xem thông tin về vụ việc liên quan đến thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi, tôi thực sự sốc và lo lắng, nhất là khi đã mua cho cả nhà, cho con cái sử dụng. 

Tôi ném ngay những hộp còn lại và quyết không dùng nữa. Một thương hiệu 70 năm mà lại kinh doanh trên tính mạng người dân" – chị Hương Nguyễn bình luận.

VIDEO: Người tiêu dùng ném sót rác, tẩy chay pate Cột Đèn Hải Phòng

Nhiều ý kiến khác cũng bày tỏ sự thất vọng khi cho rằng đây là doanh nghiệp lâu năm, có thương hiệu trên thị trường nhưng lại bị nghi ngờ trong việc bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm.

"Pate Cột Đèn Hải Phòng rất nổi tiếng, được quảng bá rầm rộ. Giờ nghe thông tin này, thật sự vừa hoang mang vừa mất niềm tin. Không chỉ món pate này, có lẽ các đồ đóng hộp của thương hiệu này từ nay về sau tôi không dám ăn" - tài khoản Nguyễn Trân bày tỏ.

Sáng 8-1, MM Mega Market Việt Nam và một số hệ thống siêu thị khác như AEON, Saigon Co.op đã đồng loạt xuống kệ các sản phẩm của đồ hộp Hạ Long sau  khi tiếp nhận thông tin từ cơ quan chức năng. Toàn bộ các sản phẩm của đồ hộp Hạ Long đều bị thu hồi, không riêng các dòng sản phẩm có sử dụng nguyên liệu thịt heo.

Tin liên quan

Chủ thương hiệu pate Minh Chay "mong mọi người lượng thứ"

Chủ thương hiệu pate Minh Chay "mong mọi người lượng thứ"

(NLĐO) – Giám đốc công ty sở hữu thương hiệu pate Minh Chay thừa nhận đang “quá sức” trong việc xử lý vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng do sản phẩm của công ty gây ra

Tướng Tô Ân Xô: Nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ ngộ độc hàng loạt do pate Minh Chay

(NLĐO)- Đại diện Bộ Công an cho biết đã chỉ đạo, giao Công an TP Hà Nội khẩn trương điều tra vụ việc pate Minh Chay gây ngộ độc hàng loạt cho người dùng.

Cả ngàn hộp pate Minh Chay chưa thu hồi được tại TP HCM

(NLĐO) – Nguy cơ người dân bị ngộ độc bởi pate Minh Chay vẫn còn rất lớn do lượng sản phẩm thu hồi được rất ít

thịt heo đồ đóng hộp pate cột đèn hải phòng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo