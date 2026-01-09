Vụ heo bệnh ở Công ty CP Đồ hộp Hạ Long: Lương tâm "đóng hộp"!

Việc Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án, khởi tố 9 đối tượng trong vụ tuồn hơn 120 tấn thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi vào Công ty CP Đồ hộp Hạ Long là cần thiết. Thế nhưng, dư luận đòi hỏi nhiều hơn: Cần lôi ra ánh sáng những kẻ phía sau và làm rõ sự tắc trách đến lạnh người liên quan một thương hiệu lớn.

Hơn 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh không phải cây kim giấu trong bọc mà phơi bày qua những chiếc xe tải hạng nặng, trong một đường dây có tổ chức. Khi khối lượng thực phẩm bẩn khổng lồ ấy lọt vào phân xưởng của một doanh nghiệp danh tiếng, câu chuyện đã vượt xa giới hạn gian lận thương mại.

Trong vụ việc này, điều khiến dư luận bức xúc chính là điểm đến của hơn 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh: Công ty CP Đồ hộp Hạ Long. Người tiêu dùng chấp nhận trả giá cao khi mua sản phẩm của doanh nghiệp này vì tin tưởng vào thương hiệu, vào "tem" kiểm định. Thế nhưng, họ lại vừa bị một cú "đâm sau lưng" đau điếng.

Biến thịt heo nhiễm bệnh thành thực phẩm là hành vi táng tận lương tâm. Doanh nghiệp không thể ngụy biện là do sơ suất. Để nhập hơn 120 tấn hàng thì cần có sự chỉ đạo, thông đồng. Nhiều người đã lạnh lùng đặt lợi nhuận lên trên sức khỏe của người tiêu dùng. Khi nhà máy hiện đại bị biến thành nơi xử lý thịt bẩn, lương tâm của người sản xuất - kinh doanh cũng bị "đóng hộp".

Vụ việc trên khiến nhiều người phẫn nộ với một thương hiệu quen thuộc và họ cũng bức xúc không kém với hệ thống kiểm tra, giám sát liên quan. Hơn 120 tấn thịt nhiễm bệnh không thể "tàng hình" xuyên qua nhiều địa phương, qua nhiều khâu kiểm tra, giám sát. Lực lượng chức năng ở đâu trong đường đi của số thịt heo nhiễm bệnh đó? Tại sao doanh nghiệp lớn tàng trữ thịt nhiễm bệnh ngay giữa thành phố mà lực lượng này không hay biết?

"Lưới lọc an toàn" ấy tắc trách hay đã bị vô hiệu hóa? Nếu không truy cứu trách nhiệm liên quan vấn đề kiểm tra, giám sát thì việc khởi tố 9 đối tượng chỉ là "phần ngọn". Sự tắc trách hoặc hành vi dung túng vẫn còn đó, nếu không làm rõ và ngăn chặn thì những đoàn xe chở thịt bẩn sẽ tiếp tục lăn bánh.

Vụ việc được phát hiện ngay trước Tết Nguyên đán càng khiến nỗi lo thêm trĩu nặng. Người tiêu dùng trông chờ vào lương tâm doanh nghiệp và lá chắn kiểm soát của lực lượng chức năng. Với vụ việc này, sức khỏe người tiêu dùng có thể bị ảnh hưởng bởi sự trông chờ ấy.

Đã đến lúc pháp luật cần nghiêm khắc hơn với những hành vi liên quan an toàn thực phẩm. Bên cạnh việc khởi tố, cần có chế tài đủ mạnh để triệt tiêu tận gốc mầm mống làm ăn gian dối, vô lương và ngăn chặn triệt để những kẻ tiếp tay, giúp sức. Với hành vi sản xuất - kinh doanh thực phẩm bẩn thì không được phép khoan nhượng!



