Kinh tế

Thịt heo bệnh thành pate ở Đồ hộp Hạ Long: Hồ sơ công ty "đổi chủ" liên tục

Lê Thúy

(NLĐO) - Trong giai đoạn từ năm 2013 đến nay, Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) nhiều lần thay đổi người đại diện pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa phát hiện, xử lý một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến an toàn thực phẩm, khi hơn 120 tấn thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi bị đưa vào kho của Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco), có trụ sở tại 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền (TP Hải Phòng) để chế biến thành thịt hộp tiêu thụ ra thị trường, trong đó khoảng 2 tấn đã được sản xuất thành phẩm.

Vụ 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh ở Công ty đồ hộp Hạ Long: Sự thật gây sốc - Ảnh 1.

Trụ sở Công ty CP đồ hộp Hạ Long trên phố Lê Lai, TP Hải Phòng

Nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can liên quan đường dây thu gom, vận chuyển, tiêu thụ hơn 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi để chế biến thành đồ hộp.

Trên Website, doanh nghiệp này giới thiệu được thành lập năm 1957 tại TP cảng Hải Phòng, với tên gọi ban đầu là "Nhà máy Cá hộp Hạ Long", tiên phong và top đầu cả nước trong lĩnh vực thực phẩm chế biến. Công ty sở hữu 3 công ty thành viên là Công ty CP đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng, công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long - Đà Nẵng và Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long - Đồng Tháp.

Doanh nghiệp tập trung vào mảng chế biến thực phẩm, trong đó sản phẩm chủ đạo của doanh nghiệp là các dòng pate, đặc biệt như pate cột đèn Hải Phòng, thịt hộp, xúc xích...

Đáng chú ý, trong giai đoạn từ 2013 đến nay, Halong Canfoco nhiều lần thay đổi người đại diện. Theo hồ sơ tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, năm 2013, người đại diện pháp luật của công ty là ông Phạm Hữu Quý Lâm, ngụ ở TP HCM.

Đến năm 2017, Halong Canfoco đăng ký thông tin thay đổi, theo đó ông Kek Chin Ann, quốc tịch Malaysia là người đại diện pháp luật mới, đồng thời đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp.

Năm 2018, người đại diện pháp luật của Halong Canfoco lại được chuyển cho ông Bùi Quốc Hưng, ngụ ở TP HCM, đồng thời đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT.

Trong lần thay đổi vào năm 2021, người đại diện pháp luật lại được chuyển về cho ông Kek Chin Ann, quốc tịch Malaysia. Thời điểm đó, doanh nghiệp này có 867 lao động.

Năm 2023, công ty tiếp tục thay đổi và mở rộng ngành nghề kinh doanh. Năm 2025, người đại diện pháp luật của Halong Canfoco được sang ông Nguyễn Anh Tuấn, đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, sinh năm 1975, địa chỉ ở Hà Nội.

Nhiều siêu thị thu hồi sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long

Theo báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu của Công ty Đồ hộp Hạ Long đạt 468,9 tỉ đồng, giảm gần 10% so với cùng kỳ. Tuy doanh số sụt giảm nhưng giá vốn hàng bán được tiết giảm mạnh, theo đó lợi nhuận sau thuế của công ty vẫn đạt 11,5 tỉ đồng.

Ngày 29-12-2025, Halong Canfoco đã công bố nghị quyết của HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 75 tỉ đồng sẽ được đầu tư cho dự án xây dựng nhà máy sản xuất đồ hộp với 50 tỉ đồng, còn lại 25 tỉ đồng bổ sung vào vốn lưu động để thay toán cho nhà cung cấp.

Trên website, doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm hiện diện trên 34 tỉnh, thành phố, trên 20 chuỗi hệ thống siêu thị và đại siêu thị toàn quốc, hàng chục chuỗi hệ thống cửa hàng tiện lợi và hơn 1 vạn điểm bán lẻ truyền thống.

Ngày 8-1, nhiều hệ thống siêu thị như Central Retail Việt Nam (đơn vị vận hành siêu thị GO! Tops Market), MM Mega Market Việt Nam, WinCommerce (đơn vị vận hành hệ thống WinMart/WinMart+/WiN) cho biết đã chủ động tạm ngừng kinh doanh và tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm của nhà cung cấp là Công ty CP Đồ hộp Hạ Long trên toàn hệ thống.

Vụ 120 tấn thịt heo bệnh: Đồ hộp Hạ Long từng đạt giải thưởng "Top 50 doanh nghiệp mạnh ASEAN"

Vụ 120 tấn thịt heo bệnh: Đồ hộp Hạ Long từng đạt giải thưởng "Top 50 doanh nghiệp mạnh ASEAN"

(NLĐO) - Trên website chính thức và các phương tiện truyền thông, Đồ hộp Hạ Long khẳng định luôn tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm

Vụ 120 tấn thịt heo bệnh: Một loạt siêu thị thông báo thu hồi đồ hộp Hạ Long trên toàn hệ thống

(NLĐO) – Đồ hộp Hạ Long là thương hiệu thực phẩm lớn nên được phân phối rộng khắp, từ siêu thị đến kênh online

Lo giá thịt heo Tết tăng cao

Trong bối cảnh sức mua cuối năm đang tăng, đặc biệt khi Tết Nguyên đán 2026 cận kề, thị trường thịt heo được dự báo khó "hạ nhiệt"

