Bản tin sáng 22-10: Đà Nẵng “căng mình” trước bão số 12 Fengshen

NLĐO -

(NLĐO) - Đà Nẵng “căng mình” trước bão số 12 Fengshen; Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan;... là những tin tức đáng chú ý

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan

Chính trị 21/10/2025
Quân đội Myanmar đột kích sào huyệt lừa đảo trực tuyến, bắt hơn 2.000 người

Quốc tế 21/10/2025
Bão số 12 Fengshen giật cấp 12, miền Trung mưa rất to từ trưa 22-10

Thời sự 21/10/2025
Đại biểu Nguyễn Công Long nêu vụ án "gà lôi trắng" khi thảo luận tại Quốc hội

Chính trị 21/10/2025
