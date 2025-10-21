HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Bão số 12 Fengshen giật cấp 12, miền Trung mưa rất to từ trưa 22-10

Thùy Linh

(NLĐO) - Từ trưa 22-10 đến ngày 27-10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, tập trung mạnh nhất từ chiều 22 đến hết ngày 23-10.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 21-10, tâm bão số 12 Fengshen ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc - 112,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 450 km về phía Đông Đông Bắc.

- Ảnh 1.

Dự báo hướng di chuyển của bão số 12 Fengshen lúc 14 giờ chiều 21-10. Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9-10 (75-102 km/giờ), giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 10-15 km/giờ.

Dự báo trong 24-48 giờ tới, đến 13 giờ ngày 22-10, tâm bão số 12 Fengshen ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc, 109,6 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 145 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, bão suy yếu dần.

Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15 km/giờ. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông có tọa độ từ 15,0-18,5 độ Vĩ Bắc; 108,5-113,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai ở mức cấp 3, áp dụng cho vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Đến 13 giờ ngày 23-10, bão số 12 Fengshen tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 10-15 km/giờ, đi vào đất liền khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào, ở vào khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc, 107,1 độ Kinh Đông.

Vùng nguy hiểm có tọa độ từ 14,5-18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai vẫn ở mức cấp 3, ảnh hưởng đến vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi (gồm Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) và đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng.

Bão số 12 Fengshen gây mưa lớn miền Trung với lượng mưa lên đến 900 mm

Trên biển, vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12. Sóng biển cao 3-5 m, riêng vùng gần tâm bão cao 5-7 m, biển động rất mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gồm các khu vực Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm và Lý Sơn, có gió mạnh cấp 6, từ sáng ngày 22-10 tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh.

Nước dâng do bão tại ven biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có thể đạt mức 0,3-0,5 m. Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Khu vực ven biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng cần đề phòng sóng lớn kết hợp triều cường và nước dâng gây ngập úng vùng trũng thấp, sạt lở bờ biển.

Trên đất liền, từ chiều 22-10, ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.

Về mưa lớn, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh và gió Đông cùng hiệu ứng địa hình, từ trưa 22-10 đến ngày 27-10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, tập trung mạnh nhất từ chiều 22 đến hết ngày 23-10.

Lượng mưa dự báo tại Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi phổ biến từ 200-400 mm, có nơi trên 500 mm; khu vực Nam Quảng Trị - Đà Nẵng từ 500-700 mm, có nơi trên 900 mm.

Mưa có cường độ rất lớn, trên 200 mm/3 giờ, và có khả năng kéo dài đến hết tháng 10-2025. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt sâu ở vùng trũng thấp và đô thị.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các địa phương cần chủ động vận hành an toàn hồ chứa thủy điện, thủy lợi và chuẩn bị phương án ứng phó khi mực nước sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng đạt hoặc vượt báo động 3. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt ở mức cấp 3.

Ngoài ra, trong khu vực ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đặc biệt đề phòng dông, lốc xoáy và gió giật mạnh, có thể xảy ra trước, trong và sau khi bão đổ bộ.

