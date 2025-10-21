HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan

Dương Ngọc

(NLĐO)- Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Alexander Stubb và Phu nhân chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan.

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 21-10 (theo giờ địa phương), lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan theo lời mời của Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống.

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan - Ảnh 1.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Phu nhân Suzanne Innes-Stubb chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Alexander Stubb và Phu nhân chủ trì Lễ đón chính thức.

Đúng 10 giờ (theo giờ địa phương), xe chở Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tiến vào Phủ Tổng thống.

Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Alexander Stubb và Phu nhân chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại nơi đỗ xe, sau đó mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đứng vào vị trí danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Phần Lan.

Hai bên đã giới thiệu đại biểu tham dự tại Lễ đón. Tiếp đó, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Phu nhân mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân di chuyển lên phòng viết sổ lưu niệm.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng và phấn khởi đến thăm đất nước Phần Lan tươi đẹp, sáng tạo, văn hóa và nhân ái; cảm ơn ngài Tổng thống, Phu nhân và nhân dân Phần Lan đón tiếp trọng thị, thân tình và thiện cảm.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam đánh giá cao vai trò và mối quan hệ tốt đẹp với Phần Lan; tin tưởng, chuyến thăm Phần Lan này sẽ đóng góp tích cực, mở ra trang mới trong quan hệ giữa hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và thế giới.

Kết thúc Lễ đón, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam tới Phần Lan, thể hiện sự coi trọng sâu sắc của Việt Nam đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Phần Lan.

Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam-Phần Lan tăng trưởng liên tục trong những năm trở lại đây. Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo được mở rộng, hiện có gần 20 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam đang hợp tác hiệu quả với các đối tác Phần Lan và hơn 2.500 du học sinh Việt Nam đang học tập tại Phần Lan trong các ngành kinh tế, công nghệ thông tin, du lịch...

Khoa học-công nghệ, là lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai nước với nhiều biên bản ghi nhớ được ký kết từ năm 1995 đến nay. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Phần Lan liên tục dành viện trợ không hoàn lại, không áp đặt điều kiện chính trị cho Việt Nam, tập trung vào lĩnh vực quản lý nguồn nước, xóa đói giảm nghèo, thích ứng với biến đổi khí hậu, lâm nghiệp…

Hai nước cũng tích cực thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khác. Năng lượng là lĩnh vực hợp tác lâu dài, nhiều tiềm năng trong quan hệ hai nước, với các trọng tâm triển khai năng lượng tái tạo tại các khu vực khó khăn; phát triển năng lượng tái tạo và các dự án, khung pháp lý liên quan.

Về văn hóa, thể thao và du lịch, hai bên tổ chức được một số hoạt động giao lưu văn hóa tại mỗi nước trong lĩnh vực mỹ thuật, ca múa nhạc, văn học...

Bên cạnh đó, giao lưu nhân dân cũng được quan tâm thúc đẩy với nhiều kết quả tích cực; các hội hữu nghị hai nước làm cầu nối giúp nhân dân hai nước có cơ hội biết đến nhiều hơn những nét đẹp văn hóa, truyền thống đất nước, con người của nhau.

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là cơ hội quan trọng để hai nước nhìn lại những thành tựu hợp tác tốt đẹp trong quá khứ cũng như đề ra những định hướng lớn, làm mới quan hệ, tạo xung lực, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt lên tầm cao mới.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ mở ra giai đoạn mới trong hợp tác với Phần Lan

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ mở ra giai đoạn mới trong hợp tác với Phần Lan

(NLĐO)- Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tạo xung lực, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Phần Lan lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan

(NLĐO)- Ngày 20-10, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Phần Lan.

Làm mới quan hệ Việt Nam - Phần Lan

Chuyến thăm Phần Lan của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống mà còn tạo xung lực mới cho hợp tác song phương

Tổng Bí thư Tô Lâm Tổng Bí thư Tô Lâm thăm phần lan
