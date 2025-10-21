Quân đội Myanmar đột kích sào huyệt lừa đảo trực tuyến, bắt hơn 2.000 người

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Quân đội Myanmar đột kích sào huyệt lừa đảo trực tuyến, bắt hơn 2.000 người

Tường Như

(NLĐO) - Quân đội Myanmar đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn, đột kích vào trung tâm lừa đảo qua điện thoại “KK Park”, nằm đối diện TP Mae Sot - Thái Lan.

Theo tờ The Nation, cuộc đột kích ngày 20-10 đã dẫn đến việc bắt giữ 2.198 người, bao gồm 98 bảo vệ, đồng thời thu giữ 30 thiết bị internet vệ tinh Starlink.

Truyền thông địa phương ở bang Karen - Myanmar cho biết quân đội nhắm vào các mạng lưới lừa đảo do người Trung Quốc điều hành tại KK Park, tọa lạc gần Ban Mae Ku Mai Tha Sung, Mae Sot thuộc tỉnh Tak của Thái Lan.

Đợt đột kích này được thực hiện sau khi quân đội Myanmar phối hợp với Lực lượng Biên phòng (BGF) và lực lượng Quân đội Nhân từ Karen Dân chủ (DKBA) giành lại quyền kiểm soát khu vực Lae Keg Kaw từ Liên minh Dân tộc Karen (KNU).

Lừa đảo và tội phạm trực tuyến hoành hành - Ảnh 1.

Quân đội Myanmar kiểm tra và tháo dỡ 30 thiết bị internet vệ tinh Starlink trái phép trên mái nhà tại KK Park. Ảnh: The Nation

Lừa đảo và tội phạm trực tuyến hoành hành - Ảnh 2.

Quân đội Myanmar kiểm tra bên trong tòa nhà. Ảnh: The Nation

Lừa đảo và tội phạm trực tuyến hoành hành - Ảnh 3.

Các thiết bị Starlink trái phép bị thu giữ bên ngoài tòa nhà KK Park. Ảnh: The Nation

Trong diễn biến khác tại Campuchia, tro cốt của anh Park Min-ho, sinh viên Hàn Quốc 22 tuổi bị nghi tra tấn đến chết, đã được đưa về Hàn Quốc sáng 21-10 và sẽ bàn giao cho gia đình.

Theo The Korea Times, Cục Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc (NPA) cho biết các nhà điều tra Hàn Quốc và Campuchia đã khám nghiệm tử thi chung vào sáng 20-10 tại một ngôi chùa ở Phnom Penh - Campuchua, nơi thi thể Park được lưu giữ hơn hai tháng qua. 

Quá trình khám nghiệm kéo dài ba giờ và thi thể được hỏa táng ngay sau đó.

Kết quả ban đầu không thấy tổn thương nội tạng nhưng nguyên nhân tử vong chính xác vẫn đang được điều tra thông qua xét nghiệm mô và độc tố tại Hàn Quốc.

Park bị dụ đến Campuchia ngày 17-7 với lý do tham dự triển lãm. Thi thể của anh được phát hiện ngày 8-8 trong một chiếc xe gần núi Bokor, khu vực liên quan đến các vụ lừa đảo việc làm nhắm vào người Hàn Quốc.

Lừa đảo và tội phạm trực tuyến hoành hành - Ảnh 4.

Cảnh sát Campuchia có mặt tại ngôi chùa ở Phnom Penh để thực hiện khám nghiệm tử thi sinh viên Hàn Quốc nghi bị tra tấn đến chết. Ảnh: Yonhap

Ngày 10-10, Campuchia truy tố ba công dân Trung Quốc liên quan vụ án, trong khi hai nghi phạm khác đang bị truy nã. Tại Hàn Quốc, một nghi phạm chính đã bị bắt vì dụ dỗ Park mở tài khoản ngân hàng và sắp xếp chuyến đi đến Campuchia.

Cái chết của Park đã gây phẫn nộ tại Hàn Quốc, buộc chính phủ nước này cử phái đoàn đến Campuchia để xử lý các hành vi tội phạm nhằm vào công dân Hàn Quốc.

Tin liên quan

Campuchia điều tra vụ công dân Hàn Quốc tử vong trong khách sạn

Campuchia điều tra vụ công dân Hàn Quốc tử vong trong khách sạn

(NLĐO) – Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân một nam công dân Hàn Quốc tử vong trong phòng khách sạn ở TP Sihanoukville – Campuchia.

Hé lộ số tiền tập đoàn Prince gửi ở các ngân hàng Hàn Quốc

(NLĐO) - Hơn 90 tỉ won (tương đương 63 triệu USD) đã được tập đoàn Prince Group cất giữ trong chi nhánh của các ngân hàng Hàn Quốc tại Campuchia.

Điều tra viên, pháp y Hàn Quốc tới Campuchia, Seoul cân nhắc giải pháp "mạnh tay"

(NLĐO) - Một dự án quốc tế do Hàn Quốc và Liên hợp quốc đồng triển khai nhằm cải thiện quản lý nguồn nước tại Campuchia đã bị tạm dừng.

Hàn Quốc Myanmar lừa đảo trực tuyến
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo