Quân đội Myanmar đột kích sào huyệt lừa đảo trực tuyến, bắt hơn 2.000 người

Theo tờ The Nation, cuộc đột kích ngày 20-10 đã dẫn đến việc bắt giữ 2.198 người, bao gồm 98 bảo vệ, đồng thời thu giữ 30 thiết bị internet vệ tinh Starlink.

Truyền thông địa phương ở bang Karen - Myanmar cho biết quân đội nhắm vào các mạng lưới lừa đảo do người Trung Quốc điều hành tại KK Park, tọa lạc gần Ban Mae Ku Mai Tha Sung, Mae Sot thuộc tỉnh Tak của Thái Lan.

Đợt đột kích này được thực hiện sau khi quân đội Myanmar phối hợp với Lực lượng Biên phòng (BGF) và lực lượng Quân đội Nhân từ Karen Dân chủ (DKBA) giành lại quyền kiểm soát khu vực Lae Keg Kaw từ Liên minh Dân tộc Karen (KNU).

Quân đội Myanmar kiểm tra và tháo dỡ 30 thiết bị internet vệ tinh Starlink trái phép trên mái nhà tại KK Park. Ảnh: The Nation

Quân đội Myanmar kiểm tra bên trong tòa nhà. Ảnh: The Nation

Các thiết bị Starlink trái phép bị thu giữ bên ngoài tòa nhà KK Park. Ảnh: The Nation

Trong diễn biến khác tại Campuchia, tro cốt của anh Park Min-ho, sinh viên Hàn Quốc 22 tuổi bị nghi tra tấn đến chết, đã được đưa về Hàn Quốc sáng 21-10 và sẽ bàn giao cho gia đình.

Theo The Korea Times, Cục Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc (NPA) cho biết các nhà điều tra Hàn Quốc và Campuchia đã khám nghiệm tử thi chung vào sáng 20-10 tại một ngôi chùa ở Phnom Penh - Campuchua, nơi thi thể Park được lưu giữ hơn hai tháng qua.

Quá trình khám nghiệm kéo dài ba giờ và thi thể được hỏa táng ngay sau đó.

Kết quả ban đầu không thấy tổn thương nội tạng nhưng nguyên nhân tử vong chính xác vẫn đang được điều tra thông qua xét nghiệm mô và độc tố tại Hàn Quốc.

Park bị dụ đến Campuchia ngày 17-7 với lý do tham dự triển lãm. Thi thể của anh được phát hiện ngày 8-8 trong một chiếc xe gần núi Bokor, khu vực liên quan đến các vụ lừa đảo việc làm nhắm vào người Hàn Quốc.

Cảnh sát Campuchia có mặt tại ngôi chùa ở Phnom Penh để thực hiện khám nghiệm tử thi sinh viên Hàn Quốc nghi bị tra tấn đến chết. Ảnh: Yonhap

Ngày 10-10, Campuchia truy tố ba công dân Trung Quốc liên quan vụ án, trong khi hai nghi phạm khác đang bị truy nã. Tại Hàn Quốc, một nghi phạm chính đã bị bắt vì dụ dỗ Park mở tài khoản ngân hàng và sắp xếp chuyến đi đến Campuchia.

Cái chết của Park đã gây phẫn nộ tại Hàn Quốc, buộc chính phủ nước này cử phái đoàn đến Campuchia để xử lý các hành vi tội phạm nhằm vào công dân Hàn Quốc.