Đại biểu Nguyễn Công Long nêu vụ án "gà lôi trắng" khi thảo luận tại Quốc hội

Chiều 21-10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Công Long. Ảnh: Phạm Thắng

Đại biểu Nguyễn Công Long (đoàn Đồng Nai) đã đề cập đến vụ án gà lôi trắng được dư luận rất quan tâm thời gian qua, để nói về một số điểm cần thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm của cơ quan tiến hành tố tụng.

Trước đó, TAND tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án gà lôi trắng đối với bị cáo Thái Khắc Thành (45 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An). Hội đồng xét xử TAND tỉnh Hưng Yên đã tuyên bị cáo Thái Khắc Thành được miễn trách nhiệm hình sự, thả tự do tại tòa.

Tòa căn cứ theo Thông tư 27/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, có hiệu lực từ ngày 1-7.

Tại phụ lục danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm của Thông tư 27, gà lôi trắng chuyển sang nhóm IIB (không bị cấm nuôi thương mại nhưng phải tuân thủ các quy định về nuôi, nhốt, vận chuyển) mà không còn thuộc nhóm IB (động vật rừng đang bị đe dọa tuyệt chủng nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại) như tại thời điểm khởi tố vụ án.

Bị cáo Thái Khắc Thành tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Trọng Đức

HĐXX phúc thẩm khẳng định việc bị cáo Thành bị truy tố về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm là "đúng người, đúng tội, đúng pháp luật" nhưng thời điểm xét xử sơ thẩm thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Thông tư 27, làm cho hành vi của bị cáo không còn nguy hiểm cho xã hội.

Văn bản có hiệu lực từ 1-7-2025 nhưng đến 16-7 mới được đăng trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và không được gửi cho các cơ quan tiến hành tố tụng để rà soát các trường hợp đang bị tạm giữ, tạm giam, khởi tố, truy tố, xét xử và thi hành án. Đây là nguyên nhân khiến tòa sơ thẩm không có căn cứ áp dụng thông tư này.

Cùng với đó, Tòa phúc thẩm kiến nghị Bộ Nông nghiệp Môi trường cần có văn bản thông báo cho các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan liên quan; đồng thời kiến nghị Chính phủ cho rà soát các văn bản pháp luật đang có nội dung không thống nhất để kịp thời xử lý.

Về việc tòa lý giải Thông tư 27 không được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) gửi cho cơ quan tiến hành tố tụng, đại biểu Nguyễn Công Long cho rằng đây là vấn đề đáng suy ngẫm.

Theo vị đại biểu, khi các văn bản mới được ban hành, các quy định đã thay đổi, các cơ quan tiến hành tố tụng cần chủ động cập nhật sự thay đổi để áp dụng pháp luật một cách chính xác, phù hợp nhất; không phải trông chờ vào cơ quan ban hành gửi thông báo đến. Do đó, việc tòa lý giải không nhận được văn bản của Bộ gửi đến có phần chưa hợp lý.

Từ vấn đề này, đại biểu Nguyễn Công Long kiến nghị trong các báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cần có các đánh giá, nhìn nhận về việc này để thay đổi tư duy, nhận thức, cách thức làm việc.