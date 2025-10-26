VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Bản tin sáng 26-10: Lần đầu tiên Chính phủ có nữ Phó Thủ tướng

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính: Lần đầu tiên Chính phủ có nữ Phó Thủ tướng; Cận cảnh đại diện gần 70 quốc gia ký Công ước Hà Nội...

Video liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Lần đầu tiên Chính phủ có nữ Phó Thủ tướng

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Lần đầu tiên Chính phủ có nữ Phó Thủ tướng

Chính trị 25/10/2025
Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trí tuệ, liêm chính, vì nhân dân

Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trí tuệ, liêm chính, vì nhân dân

Chính trị 25/10/2025
Triều cường vượt mức lịch sử nhiều nơi ở Nam Bộ: Nguyên nhân từ đâu?

Triều cường vượt mức lịch sử nhiều nơi ở Nam Bộ: Nguyên nhân từ đâu?

Thời sự 25/10/2025
Sập móng nhà đang xây dựng, 2 cha con tử vong

Sập móng nhà đang xây dựng, 2 cha con tử vong

Thời sự 25/10/2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo