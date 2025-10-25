HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Sập móng nhà đang xây dựng, 2 cha con tử vong

Cao Nguyên

(NLĐO) - 4 người trong gia đình tại xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk bất ngờ bị móng nhà hàng xóm đổ sập xuống khiến 2 cha con tử vong

Chiều 25-10, ông Võ Tấn Trực - Chủ tịch UBND xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk - cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sập móng nhà khiến 2 cha con tử vong, 2 người khác cũng là con cháu trong nhà bị thương.

Sập móng nhà ở Đắk Lắk khiến 2 người tử vong , 2 người bị thương - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, móng nhà của 1 hộ dân ở buôn Mnang Tar, xã Yang Mao đang thi công dang dở thì bất ngờ đổ sập sang nhà hàng xóm, vùi lấp nhà cửa và nhiều người.

Hậu quả, người cha và con gái nhà hàng xóm tử vong tại chỗ. Lực lượng chức năng phải dùng máy múc cùng sự hỗ trợ từ người dân đưa nạn nhân ra ngoài. 

Hai người khác, cũng là con cháu nhà hàng xóm nêu trên, bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Theo ông Trực, chính quyền địa phương đang phối hợp với cơ quan chức năng hỗ trợ gia đình nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

