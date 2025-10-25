Triều cường vượt mức lịch sử nhiều nơi ở Nam Bộ: Nguyên nhân từ đâu?

Theo ThS Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo khí tượng thủy văn - Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, triều cường ở Nam Bộ dâng cao, nhiều nơi vượt mức lịch sử trong kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch vừa qua, có nguyên nhân khác nhau giữa các vùng.

Tại miền Tây Nam Bộ, mực nước dâng cao là do nước từ thượng nguồn chảy về kết hợp với triều cường, cộng thêm tình trạng sạt lở đê bao cồn Thanh Long, xã Quới Thiện, tỉnh Vĩnh Long.

Trong khi đó, miền Đông Nam Bộ chịu tác động từ mưa lớn và từ việc các hồ thủy điện xả lũ kết hợp cùng triều cường cao.

Đến 19 giờ 30 phút ngày 24-10, triều cường vẫn dâng cao trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận, TP HCM. Nước tràn vào nhà dân, khiến giao thông ách tắc - Ảnh: CHÍ NGUYÊN

Theo thống kê, ngày 24-10, mực nước tại nhiều trạm đo đã vượt hoặc bằng mức lịch sử.

Cụ thể, trạm Thủ Dầu Một ghi nhận 187 cm, vượt mức lịch sử 7 cm; trạm Mỹ Thuận 222 cm, vượt mức lịch sử 5 cm; trạm Phú An 177 cm, bằng mức lịch sử; trạm Nhà Bè 177 cm, thấp hơn lịch sử 3 cm.

Trước đó, tối 23-10, trạm Nhà Bè ghi nhận mực nước 178 cm, thấp hơn lịch sử 2 cm; còn trạm Phú An bằng mức lịch sử, với 177 cm.