Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trí tuệ, liêm chính, vì nhân dân

Ngày 25-10, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước TP HCM lần thứ I, giai đoạn 2025-2030.

Tham dự đại hội có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và các điển hình tiên tiến, tiêu biểu của phong trào thi đua yêu nước thành phố…

Hết lòng vì nhân dân

Tại đại hội, ông Lý Ngọc Minh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Minh Long I, đã chia sẻ về hành trình tiên phong trong ngành sản xuất hàng gốm. Mới đây, ông đã thành lập bảo tàng gốm sứ nhằm lưu truyền tinh hoa nghề nghiệp; khơi gợi lòng yêu nước trong giới trẻ; giới thiệu cho các nước trên thế giới hiểu được làng quê, đất nước, con người Việt Nam.

Ông Lý Ngọc Minh giao lưu tại đại hội

Trong khi đó, bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP HCM, cho biết thành phố đang đẩy mạnh chính quyền số. "Chúng tôi nỗ lực để mỗi một ngày qua đi sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình, làm việc với tinh thần hăng say, với niềm đam mê. Những ngày đó là những viên gạch nhỏ góp phần xây dựng thành phố giàu đẹp, hiện đại" - bà Võ Thị Trung Trinh nói.



Bà Trinh mong muốn những dịch vụ công cung cấp cho người dân và doanh nghiệp sẽ được sử dụng hiệu quả, đem lại sự tiện ích cho người dân và doanh nghiệp.

Bà Võ Thị Trung Trinh giao lưu tại đại hội

Bác sĩ Nguyễn Viết Giáp, nguyên Giám đốc Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu, mang trong mình tình yêu ngành y từ những năm tháng tuổi thơ chống chọi bệnh tật. Là đứa trẻ duy nhất sống sót trong 21 bệnh nhi cùng mắc bệnh hiểm nghèo, ông luôn cảm nhận sâu sắc sự giúp đỡ của cộng đồng và ước muốn trở thành bác sĩ để trả ơn cho đời.

Bác sĩ Nguyễn Viết Giáp giao lưu tại đại hội

Năm 1994, trong lần khám bệnh từ thiện, ông gặp bệnh nhân lớn tuổi bị mù do đục thủy tinh thể, phải chịu cảnh tăm tối gần 2 năm chỉ vì không có tiền. Câu chuyện khiến ông day dứt và khởi xướng chương trình Phòng, chống mù lòa. Hơn 100.000 người đã được khám, hàng chục ngàn ca phẫu thuật được thực hiện miễn phí.

Trong phần giao lưu, bác sĩ Nguyễn Viết Giáp đã đề xuất TP HCM hỗ trợ kinh phí xây dựng phòng khám mắt lưu động tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trước đề xuất này, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận rất hợp lòng dân cũng như tinh thần nhân văn của thành phố. "Lãnh đạo TP HCM hoàn toàn đồng ý và sẽ cấp kinh phí để thực hiện chương trình hết sức ý nghĩa này" - Chủ tịch UBND TP HCM khẳng định.

Gắn kết quả thi đua với trách nhiệm người đứng đầu

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu trong 5 năm tới, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tập trung vào mục tiêu xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; hoàn thiện mô hình về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại đại hội

Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, nghĩa tình, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm. Xây dựng đội ngũ cán bộ trí tuệ, bản lĩnh, tận tụy, liêm chính, đột phá, hết lòng vì nhân dân.

Huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược và hiệu quả phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững.

Hướng tới 100 năm thành lập Đảng (năm 2030), TP HCM nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, đáng sống; tầm nhìn đến 100 năm thành lập nước (năm 2045) nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới.

Nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm lo chính sách, người lao động, không để ai bị bỏ lại phía sau; xây dựng thành phố xanh, an toàn, đáng sống, tiến tới thành phố không ma túy.

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng quà tri ân, gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân

Để thực hiện 5 mục tiêu trên, Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh phải tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; gắn chặt kết quả thi đua với trách nhiệm của người đứng đầu.

Song song đó, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế theo hướng lấy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ yếu. Kiến trúc lại không gian phát triển theo tư duy đa cực - tích hợp - siêu kết nối; huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng có trọng tâm, trọng điểm theo định hướng hình thành "3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột".

Thành phố nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đẩy mạnh chuyển đổi số. Cải cách hành chính theo hướng đồng bộ, quyết liệt, minh bạch, kỷ cương và lấy sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Đổi mới phương thức tổ chức phong trào, gắn với các chương trình đột phá, đề án trọng điểm; đổi mới công tác khen thưởng theo hướng khách quan, công khai, minh bạch, thực chất và hiệu quả; quan tâm người lao động trực tiếp, sáng kiến đột phá.

Chúng ta hãy biến phong trào thi đua thành những hành động cách mạng thiết thực, hiệu quả từng bước hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng xây dựng TP HCM phát triển phồn vinh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc và nghĩa tình, cùng cả nước tiến nhanh, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được

Một số hình ảnh tuyên dương, khen thưởng tại đại hội:

Ông Nguyễn Văn Được - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM - trao Thư khen của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện lực lượng Công an TP HCM - Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Quân công hạng Ba cho thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP HCM



Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng các cá nhân nhận Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công của Chủ tịch nước

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng các cá nhân nhận Huân chương Lao động của Chủ tịch nước

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang trao Huân chương Lao động của Chủ tịch nước cho cá nhân

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang chúc mừng các cá nhân nhận Huân chương Lao động của Chủ tịch nước

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Lê Quốc Phong và Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết chúc mừng các đơn vị nhận Cờ Thi đua của Chính phủ

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc và Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông chúc mừng các điển hình nhận Bằng khen của UBND TP HCM