Thời sự Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Lần đầu tiên Chính phủ có nữ Phó Thủ tướng

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho 2 tân Phó Thủ tướng, 3 tân Bộ trưởng.

Ngày 25-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ công bố các Quyết định bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ với bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng; Bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đối với ông Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Nội vụ với ông Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường với ông Trần Đức Thắng.

Thủ tướng: Lần đầu tiên Chính phủ có nữ Phó Thủ tướng - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định và tặng hoa cho các Phó Thủ tướng và các Bộ trưởng. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng các cán bộ vừa được bổ nhiệm giữ cương vị mới.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, Quốc hội, Chủ tịch nước đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, đồng hành cùng Chính phủ và tiếp tục quan tâm kiện toàn bộ máy, bổ sung cán bộ lãnh đạo Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thủ tướng nhấn mạnh các thành viên Chính phủ được phê chuẩn bổ nhiệm hôm nay đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, có chuyên môn sâu trong lĩnh vực công tác, có bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, gương mẫu, khiêm tốn, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Các cán bộ nêu trên đều có bề dày kinh nghiệm công tác, không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bổ nhiệm nữ Phó Thủ tướng đầu tiên tại Chính phủ - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ đối với các tân Phó Thủ tướng, tân Bộ trưởng. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ tân Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà có kinh nghiệm gần 40 năm công tác. Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, bà Phạm Thị Thanh Trà đã có những đóng góp tích cực trong công tác xây dựng tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là trong cuộc cách mạng "sắp xếp lại giang sơn" và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp vừa qua. Thủ tướng cũng nhấn mạnh đây là lần đầu tiên Chính phủ có một nữ Phó Thủ tướng.

Thủ tướng cũng nhắc lại quá trình công tác, bề dày kinh nghiệm của ông Lê Hoài Trung, ông Hồ Quốc Dũng, ông Đỗ Thanh Bình, ông Trần Đức Thắng. Đồng thời đánh giá các tân thành viên Chính phủ đều đã tận tuỵ, gương mẫu, cống hiến trong công việc ở tất cả các vị trí công tác đã trải qua. Dù ở vị trí nào, đều đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng tạo nên thành tựu chung và sự lớn mạnh, trưởng thành của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thủ tướng cho biết nhiệm kỳ này của Chính phủ là nhiệm kỳ hết sức đặc biệt, nhiều khó khăn, thách thức trên hầu hết các lĩnh vực. Khối lượng công việc rất lớn, năm sau nặng hơn năm trước, yêu cầu cao hơn, trong khi có nhiều thay đổi trong đội ngũ lãnh đạo Chính phủ, thành viên Chính phủ.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, kết quả đạt được của năm 2025 và trong giai đoạn 2021 - 2025 là rất đáng trân trọng, tự hào.

Thủ tướng khẳng định thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, khối lượng công việc cần hoàn thành vẫn rất lớn, yêu cầu chất lượng cao, bảo đảm tiến độ kịp thời, nhiệm vụ đặt ra đối với Chính phủ vẫn hết sức nặng nề.

Thủ tướng tin tưởng và mong muốn các tân Phó Thủ tướng, tân Bộ trưởng sẽ chung sức, đồng lòng cùng với tập thể Chính phủ đoàn kết, thống nhất, kế thừa, phát huy truyền thống và kinh nghiệm quý báu của Chính phủ.

Cùng với đó, phát huy điểm mạnh, kinh nghiệm công tác, nỗ lực cống hiến, phấn đấu cao hơn nữa trên con đường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động; xây dựng Chính phủ và các thành viên Chính phủ tiên phong, gương mẫu đi đầu, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tất cả vì lợi ích của Đảng, của dân tộc và nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bổ nhiệm nữ Phó Thủ tướng đầu tiên tại Chính phủ - Ảnh 3.

Tân Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Nhật Bắc

Thay mặt các thành viên Chính phủ vừa được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trân trọng cảm ơn sự quan tâm và tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước đã lựa chọn, tín nhiệm giao trọng trách.

Tân Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính, các Phó Thủ tướng đã luôn quan tâm, chỉ đạo, tin tưởng, tạo điều kiện để được rèn luyện và trưởng thành; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, lãnh đạo địa phương đã luôn ủng hộ, giúp đỡ, phối hợp hiệu quả trên các cương vị công tác.

Theo bà Phạm Thị Thanh Trà, ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, các cán bộ vừa được bổ nhiệm sẽ nỗ lực làm việc bằng tất cả tâm huyết và trách nhiệm cao nhất.

Bên cạnh đó, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, học hỏi, cầu thị, lắng nghe, đổi mới tư duy, phương thức làm việc với sản phẩm hiệu quả, thực tiễn, cùng tập thể Chính phủ hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng sự tin tưởng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó vào sáng cùng ngày, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng đối với bà Phạm Thị Thanh Trà, ông Hồ Quốc Dũng; phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đối với ông Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với ông Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đối với ông Trần Đức Thắng.


Tin liên quan

Quốc hội có tân Tổng thư ký Quốc hội và 2 Chủ nhiệm Ủy ban

Quốc hội có tân Tổng thư ký Quốc hội và 2 Chủ nhiệm Ủy ban

(NLĐO) - Quốc hội đã bầu tân Tổng thư ký Quốc hội cũng như bầu Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu.

Bộ Nội vụ có tân Bộ trưởng

(NLĐO)- Ông Đỗ Thanh Bình được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thay cho người tiền nhiệm là bà Phạm Thị Thanh Trà.

Ông Trần Đức Thắng làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

(NLĐO)- Sau hơn ba tháng được giao quyền Bộ trưởng Bộ NN-MT, ông Trần Đức Thắng đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ NN-MT.

Bộ Ngoại giao Phó Thủ tướng thủ tướng phạm minh chính Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà
