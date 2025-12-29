VIDEO
Bản tin sáng 29-12: Thái Lan – Campuchia bất ngờ hạ nhiệt căng thẳng

Thủ tướng Chính phủ: Khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ lật xe khách 18 người thương vong; Quân khu 7 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất;

    Thông báo