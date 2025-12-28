HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nữ nhà báo gặp nạn trong vụ lật xe khách 18 người thương vong

Như Quỳnh

(NLĐO) - Trong số 9 người tử vong trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai có một nữ nhà báo.

Tạp chí Công thương tối 27-12 thông báo tin buồn, trong số 9 người tử vong trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại xã Phình Hồ , tỉnh Lào Cai ngày 27-12, có nhà báo Nguyễn Phương Thảo đang công tác tại đơn vị báo chí này.

Theo Tạp chí Công thương, nhà báo Nguyễn Phương Thảo đã công tác tại Tạp chí Công nghiệp trước đây và Tạp chí Công Thương hiện nay từ năm 2005 ở các vị trí phóng viên, biên tập viên.

Một nữ nhà báo gặp nạn trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng ở Lào Cai - Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Phương Thảo. Ảnh: Tạp chí Công thương

Trong quá trình công tác, nhà báo Nguyễn Phương Thảo là người luôn có trách nhiệm với công việc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Với bạn bè đồng nghiệp, chị luôn được quý mến, thương yêu, tin tưởng. Trong cuộc sống, chị là người hòa đồng, sống tích cực, giàu lòng trắc ẩn, hướng thiện, luôn tham gia các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin khoảng 7 giờ 40 phút ngày 27-12, xe ô tô BKS 29B-614.xx chở đoàn thiện nguyện do ông Đ.Đ.T. (SN 1960, trú Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển di chuyển từ Hà Nội lên điểm trường thôn Tà Ghênh thuộc trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ. Khi đến km35 đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 (thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ) thì va chạm hộ lan (tôn lượn sóng) khoảng 50 m, dẫn đến phương tiện bị lật úp phía lề đường phải theo hướng xã Hạnh Phúc đi xã Phình Hồ.

Hậu quả làm 9 người tử vong, 9 người bị thương, xe ô tô bị hư hỏng nặng. Các nạn nhân bị thương trong vụ lật xe khách tại Lào Cai được chuyển về Hà Nội, đang cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.

Tin liên quan

Xe khách chở đoàn thiện nguyện lật khiến 18 người thương vong: Xe mất phanh

Xe khách chở đoàn thiện nguyện lật khiến 18 người thương vong: Xe mất phanh

(NLĐO) - Xe khách chở đoàn thiện nguyện đang lưu thông bất ngờ đâm vào hộ lan, lật khiến 18 người thương vong là do bị mất phanh.

Danh tính các nạn nhân vụ lật xe khách chở đoàn thiện nguyện khiến 9 người chết, 9 người bị thương

(NLĐO) - Các nạn nhân trong vụ lật xe khách chở đoàn thiện nguyện khiến 9 người chết, 9 người bị thương nặng chủ yếu là người Hà Nội.

Thông tin mới vụ lật xe khách chở đoàn thiện nguyện, 18 người thương vong

(NLĐO) - Trước khi bị lật khiến 9 người chết, 9 người bị thương, xe khách chở đoàn thiện nguyện đã va chạm với hộ lan làm bằng tôn ven đường.

tai nạn người tử vong biên tập viên tử vong nhà báo xe khách
