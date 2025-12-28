HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thực hư chuyến bay chuyển viện từ Phú Quý vào đất liền giá gần nửa tỉ đồng

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Địa phương xác nhận việc thuê trực thăng chuyển viện là có thật, song mức giá sau đó đã được thương lượng giảm xuống

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về một chuyến bay trực thăng có giá gần nửa tỉ đồng được thuê để chuyển viện một bệnh nhân từ đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng) vào đất liền cấp cứu, khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Sự việc xảy ra khi một người dân trên đảo Phú Quý phải thuê trực thăng đưa người thân vào đất liền điều trị do tình trạng bệnh nguy kịch, trong bối cảnh giao thông đường biển bị gián đoạn bởi thời tiết xấu.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quý xác nhận thông tin thuê trực thăng cấp cứu là có thật. 

Thực hư chuyến bay chuyển viện từ Phú Quý vào đất liền giá gần nửa tỉ đồng - Ảnh 1.

Trực thăng chuyển viện bệnh nhân từ Phú Quý vào đất liền. Ảnh: DT

Ông cho biết, mức giá ban đầu do đơn vị cung cấp dịch vụ báo cho gia đình bệnh nhân là khoảng 450 triệu đồng cho một chuyến bay. 

Sau khi hai bên thương lượng, chi phí thực tế được thống nhất còn khoảng 350 triệu đồng.

Theo người này, đặc khu Phú Quý có đặc thù là hải đảo xa đất liền, điều kiện thời tiết thường xuyên diễn biến phức tạp, nhất là vào mùa gió bấc. 

Có những thời điểm sóng gió lớn kéo dài khiến tàu cao tốc không thể hoạt động, việc di chuyển bằng đường biển hoàn toàn bị tê liệt.

"Trong các trường hợp cấp cứu khẩn cấp, nếu không thể đi tàu thì người dân buộc phải chấp nhận phương án thuê trực thăng, dù chi phí rất cao” - lãnh đạo đặc khu Phú Quý nói và cho rằng đây là tình huống bất khả kháng, xuất phát từ điều kiện tự nhiên và hạ tầng giao thông đặc thù của đảo.

Thông tin ban đầu, bệnh nhân chuyển cấp cứu bằng trực thăng nói trên là một thầy giáo, đang giảng dạy tại Phú Quý. 

