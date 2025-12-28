HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thủ tướng Chính phủ: Khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ lật xe khách 18 người thương vong

Như Quỳnh

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Lào Cai khiến 9 người tử vong, 9 người bị thương.

Vào khoảng 7 giờ 40 phút ngày 27-12 xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Km 35 đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174, thuộc địa phận thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai do xe ô tô chở khách mang biển kiểm soát 29B-614.xx tự lật xe, hậu quả làm chết 9 người, bị thương một số người. Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi ân cần, chu đáo tới người bị thương và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong; đồng thời chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và lực lượng Công an, y tế tới hiện trường để khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Lào Cai - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 9 người tử vong, nhiều người bị thương

Để kịp thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn nêu trên và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng ra Công điện số 245/CĐ-TTg yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng bố trí ngay mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên người bị nạn và gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn. Trực tiếp chủ trì tổ chức họp với các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân, triển khai ngay các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập; đồng thời khẩn trương làm rõ các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp liên quan đến vụ tai nạn giao thông nêu trên theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ của đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe, lái xe đối với xe ô tô thuộc phạm vi quản lý trong vụ tai nạn nêu trên, nhất là kiểm tra về điều kiện an toàn của phương tiện, thời gian lái xe liên tục của các tài xế, công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên cao tốc..., xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các vi phạm của nhà xe, chủ xe (nếu có).

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Lào Cai và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn nêu trên; lưu ý xử lý nghiêm đối với lái xe, chủ xe hoặc nhà xe và các cá nhân có liên quan trong trường hợp để xảy ra vi phạm quy định về điều kiện an toàn của phương tiện, việc chấp hành quy định của lái xe... trong vụ tai nạn nêu trên. Đồng thời, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô, đặc biệt là xe chở hàng, chở người số lượng lớn; rà soát hệ thống thiết bị giám sát hành trình đối với xe ô tô kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm quy định về kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện. 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát, tổ chức giao thông hợp lý, khoa học trên các tuyến đường đèo dốc, tăng cường công tác cảnh báo nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là các tuyến đường đèo dốc. Chỉ đạo các địa phương rà soát về điều kiện an toàn của phương tiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg; chủ động có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả để đẩy lùi, giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo đảm tốt nhất an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản cho nhân dân. Rà soát, sửa chữa nhằm bảo đảm an toàn đối với các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt lưu ý các tuyến đường đèo dốc; tăng cường cảnh báo nguy hiểm trên các tuyến đường để phòng tránh tai nạn đối với người tham gia giao thông. 

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia theo dõi các bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ tại Công điện này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2025.

tai nạn giao thông hiện trường vụ tai nạn người tử vong Thủ tướng người bị thương khắc phục hậu quả người bị nạn
