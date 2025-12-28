HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đèo Khánh Sơn hở hàm ếch, xe tải trọng lớn "chiếm đường" gây nguy hiểm

Bài, ảnh, Clip: Kỳ Nam

(NLĐO) - Hơn 1 tháng kể từ vụ sạt lở ở đèo Khánh Sơn khiến 2 người chết, nhiều điểm sạt ở đây vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Trên tỉnh lộ 9 - tuyến đường độc đạo nối trung tâm tỉnh Khánh Hòa với khu vực miền núi các xã Đông Khánh Sơn, Khánh Sơn và Tây Khánh Sơn - nguy cơ mất an toàn giao thông vẫn còn hiện hữu.

Theo ghi nhận, nhiều đoạn trên tỉnh lộ 9 bị nước lũ khoét sâu vào nền đường, tạo thành các hàm ếch lớn sát mép vực. Một số vị trí mặt đường bị nứt gãy, thu hẹp làn xe. Đất đá từ taluy dương vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt, đặc biệt khi xuất hiện mưa lớn cục bộ.

Đèo Khánh Sơn hở hàm ếch, xe tải trọng lớn "chiếm đường" gây nguy hiểm - Ảnh 1.

Đèo Khánh Sơn nhiều điểm vẫn ngỗn ngang đất đá. Giao thông khó khăn, ách tắc khi xuất hiện nhiều xe lớn lưu thông

Đèo Khánh Sơn hở hàm ếch, xe tải trọng lớn "chiếm đường" gây nguy hiểm - Ảnh 2.

Nhiều đoạn đường bị thu hẹp vì tình trạng sạt lở hở hàm ếch, các xe lớn lưu thông dễ bị gãy lún, gây nguy cơ cho các phương tiện khác

Đèo Khánh Sơn hở hàm ếch, xe tải trọng lớn "chiếm đường" gây nguy hiểm - Ảnh 3.

Một điểm hở hàm ếch ngay khúc cua tay áo

Hiện nay, các đơn vị thi công đang khẩn trương huy động máy móc, nhân lực để gia cố các điểm sạt lở nguy hiểm trên đèo Khánh Sơn. Một số rào chắn, cọc tiêu, dây phản quang và biển cảnh báo đã được lắp đặt tại các vị trí xung yếu để cảnh báo từ xa cho người điều khiển phương tiện.

Xe tải trọng lớn "chiếm" hết đường, lưu thông trên đèo Khánh Sơn

Theo người dân, tuyến đường này có nhiều đoạn quanh co khúc khuỷu, xe container lưu thông rất khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Sau đợt mưa lũ vừa qua, nhiều đoạn đường hư hỏng, mặt đường vốn đã nhỏ nay còn nhỏ hơn. Chính vì vậy việc các xe có tải trọng lớn lưu thông khiến người dân rất bất an.

Tài xế Lê Nam cho biết mỗi lần có các xe tải trọng lớn lưu thông qua các đoạn đường bị sạt, hở hàm ếch, phía dưới thì vực sâu khiến người dân lưu thông rất bất an. Ở tuyến đèo này đã từng có vụ xe container khi qua cua bị mắc lại khiến giao thông bị ách tắc nhiều giờ.

Đèo Khánh Sơn hở hàm ếch, xe tải trọng lớn "chiếm đường" gây nguy hiểm - Ảnh 4.

Một điểm sạt thường xuyên ở đèo Khánh Sơn dù đã được gia cố nhiều lần

Đèo Khánh Sơn hở hàm ếch, xe tải trọng lớn "chiếm đường" gây nguy hiểm - Ảnh 5.

Nhiều điểm cua tay áo bị sạt lở, đang được mở rộng đường

Đoạn đường đèo Khánh Sơn tuy đã được thông tuyến để vận chuyển người bệnh, nhu yếu phẩm phục vụ người dân 3 xã: Đông Khánh Sơn, Khánh Sơn và Tây Khánh Sơn nhưng có rất nhiều điểm sạt lở taluy âm, có vị trí tạo nên hàm ếch rất nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông qua đây. Người dân cần đặc biệt chú ý an toàn, quan sát kỹ tại các điểm sạt lở khi đi qua đường đèo Khánh Sơn.

Tuyến Tỉnh lộ 9 dài 56,3km kết nối Quốc lộ 1 (TP Cam Ranh cũ) với các xã ở phía Tây tỉnh Khánh Hòa. Toàn tuyến có nền đường rộng từ 6,5m đến 26m.

Đèo Khánh Sơn hở hàm ếch, xe tải trọng lớn "chiếm đường" gây nguy hiểm - Ảnh 6.

Nhiều tảng đá lơn bị trôi từ sườn núi xuống đến nay chưa được xử lý

Đèo Khánh Sơn hở hàm ếch, xe tải trọng lớn "chiếm đường" gây nguy hiểm - Ảnh 7.

Đến thời điểm cuối tháng 12, tổng cộng có 18 vị trí sạt lở đã được đơn vị thi công triển khai hốt dọn đất đá thông 2 làn xe; các vị trí còn lại đang tiếp tục được khắc phục. Tuy nhiên, việc khắc phục mang tính chất tạm thời

Trước đó, đêm 16-11, tại khu vực sườn núi gần đèo Khánh Sơn (xã Cam An, tỉnh Khánh Hòa), mưa lớn kéo dài đã gây ra vụ sạt lở nghiêm trọng. 

Khối lượng lớn đất đá bất ngờ đổ ập xuống một lán trại có 10 người đang trú ngụ. Khi đất đá tràn xuống vùi lấp 3 người khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Đèo Khánh Sơn hở hàm ếch, xe tải trọng lớn "chiếm đường" gây nguy hiểm - Ảnh 8.

Vụ sạt lở đèo Khánh Sơn ngày 16-11 vừa qua làm 2 người tử vong

Trong trận mưa lớn ngày 3-12, tỉnh lộ 9 tiếp tục gây sạt lở tại khu vực Dốc Rắn khiến giao thông đoạn từ thôn Ha Nít đến thôn Apa1 (xã Tây Khánh Sơn) lại bị chia cắt.

Đèo Khánh Sơn hở hàm ếch, xe tải trọng lớn "chiếm đường" gây nguy hiểm - Ảnh 9.

Sạt lở ở Tỉnh lộ 9 đoạn qua xã Tây Khánh Sơn

 

Tin liên quan

Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở tại quốc lộ 6

Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở tại quốc lộ 6

(NLĐO) - Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể các nạn nhân tử vong bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất đá trên quốc lộ 6.

Vụ sạt đèo Khánh Sơn: Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng

(NLĐO)- Nạn nhân cuối cùng của vụ sạt đèo Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đã được tìm thấy cách hiện trường khoảng 1 km

Đất đá đổ ập xuống lán trại có 10 người trên đèo Khánh Sơn

(NLĐO) - Sáng 17-11, lực lượng chức năng tiếp cận cứu 1 người mất tích ở đèo Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa sau vụ sạt lở khiến 3 người bị vùi lấp

tỉnh Khánh Hòa đơn vị thi công điểm sạt lở mất an toàn đèo Khánh Sơn
