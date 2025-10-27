VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Báo in 28- 10: ĐIỀU TRA: Dụ dỗ, chèo kéo và ép đặt cọc giảm cân thần tốc

Đỗ Thông - Vệ Loan -

(NLĐO) - Nhiều tình tiết "cười ra nước mắt" xuất hiện trong quá trình phóng viên thâm nhập các "viện giảm béo"

Video liên quan

Báo in ngày 23-10: Khi "ma men" viện cớ

Báo in ngày 23-10: Khi "ma men" viện cớ

Video 23/10/2025
Báo in ngày 24-10: Đề xuất giữ lại thương hiệu báo chí mạnh, uy tín

Báo in ngày 24-10: Đề xuất giữ lại thương hiệu báo chí mạnh, uy tín

Video 24/10/2025
Báo in ngày 25-10: Lấp lánh vẻ đẹp cống hiến

Báo in ngày 25-10: Lấp lánh vẻ đẹp cống hiến

Video 25/10/2025
Báo in Người Lao Động 27-10: Góc khuất “công nghệ” thẩm mỹ

Báo in Người Lao Động 27-10: Góc khuất “công nghệ” thẩm mỹ

Video 26/10/2025
img

Báo Người Lao Động số ra ngày 28-10-2025.

Mời bạn đọc đăng ký gói đọc Báo Người Lao Động E-Paper tại đây.

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 28-10 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

Cơ hội vàng cho hàng xuất khẩu Việt (Trang 10)

Thỏa thuận thương mại mới giữa Việt Nam và Mỹ được đánh giá là bước ngoặt trong quan hệ kinh tế song phương. Khi một số mặt hàng xuất khẩu được hưởng thuế đối ứng 0%, cánh cửa tiếp cận thị trường Mỹ sẽ rộng mở hơn

Tăng tốc để TP HCM tăng trưởng (Trang 11)

Chuyển đổi số và tự động hóa đang trở thành chìa khóa giúp doanh nghiệp TP HCM tăng năng suất, mở rộng thị trường và nâng cao sức cạnh tranh

Bảo vệ tính mạng, tài sản người dân trong biển nước (Trang 3)

Mưa như trút nước cùng với các thủy điện đồng loạt xả lũ khiến nhiều tỉnh, thành ở miền Trung phải căng mình ứng phó

Phủ sóng y tế chất lượng cao (Trang 15)

Nhiều bệnh viện lớn ở TP HCM đang xúc tiến kế hoạch mở cơ sở mới tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ)

Bài học không thể xem nhẹ (Trang 7)

Quyền lợi chính đáng của người lao động bị một số doanh nghiệp xem nhẹ, khiến quan hệ lao động căng thẳng

Những quy định có hiệu lực từ tháng 11-2025 (Trang 12)

Ít nhất có 4 thông tư, nghị định liên quan mật thiết đến hoạt động kinh tế - xã hội có hiệu lực từ tháng 11-2025

Dẫn độ tội phạm, tài sản xử lý thế nào? (Trang 2)

Cần có quy định xử lý tài sản khi dẫn độ người phạm tội chiếm đoạt tài sản mang tài sản ra nước ngoài

Đưa Công ước Hà Nội vào thực tế đời sống (Trang 5)

Một trong nhiều nội dung của Công ước Hà Nội là góp phần ngăn chặn hiệu quả hành vi xâm phạm quyền con người trên không gian mạng

Cựu phó chủ tịch tỉnh "đốt" hơn 7 triệu USD vào cờ bạc (Trang 13)

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ Hồ Đại Dũng bị cáo buộc đã chi hơn 7 triệu USD để đánh bạc tại Khách sạn Pullman


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo