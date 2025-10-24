Báo in ngày 24-10: Đề xuất giữ lại thương hiệu báo chí mạnh, uy tín

Bìa báo in Người Lao Động số ra ngày 24-10





- Phát triển công nghiệp đường sắt hiện đại (trang 3): Cần thúc đẩy chuyển giao công nghệ, làm chủ công nghệ từng bước, phát triển công nghiệp đường sắt và hệ sinh thái bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- SỨC MẠNH CỦA DÂN TỘC (*) Góp sức vào dòng chảy phát triển (trang 5): Từ hành động giản dị đến việc hiện thực hóa ý tưởng lớn, nhiều cá nhân, tập thể... đã góp sức vào dòng chảy phát triển chung.

- Dân vận khéo là nền tảng chính quyền phục vụ (trang 6): TP HCM xác định công tác Dân vận là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với cải cách hành chính, xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ nhân dân.

- GIẢI MAI VÀNG - ĐỀ CỬ HẠNG MỤC "DIỄN VIÊN HÀI: Tiếng cười thâm thúy, ý nghĩa (trang 8): Nhiều diễn viên hài trẻ đã mang đến cho khán giả tiếng cười duyên dáng, sâu sắc.

- Hình mẫu cho đô thị lấn biển (trang 11): Việc hình thành khu đô thị lấn biển tại Cần Giờ được xem là bước đi chiến lược, góp phần định hình diện mạo mới cho TP HCM và Việt Nam.

- Chứng khoán chỉ giảm trong ngắn hạn (trang 10: Triển vọng tăng của thị trường chứng khoán vẫn tích cực trong bối cảnh dòng tiền từ nhà đầu tư nội mạnh mẽ, lợi nhuận của doanh nghiệp khởi sắc.

- Thêm con đường học tập song song, bình đẳng (trang 14): Một trong những điểm mới quan trọng của dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 2019 là bổ sung mô hình "trung học nghề.

- Kỷ nguyên hợp tác mới Việt Nam – Bulgaria (trang 16): Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Bulgaria sẽ mở ra kỷ nguyên hợp tác mới cho hai nước.

