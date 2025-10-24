VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Báo in ngày 24-10: Đề xuất giữ lại thương hiệu báo chí mạnh, uy tín

Vĩnh Tùng - Chi Phan -

Góp ý dự án Luật Báo chí sửa đổi, một số đại biểu Quốc hội cho rằng với TP HCM và Hà Nội, cần được phép thành lập cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện

Video liên quan

Báo in ngày 19-10: Nhức nhối xâm phạm bản quyền trên mạng

Báo in ngày 19-10: Nhức nhối xâm phạm bản quyền trên mạng

Video 19/10/2025
Báo in ngày 21- 10: Quyết định chiến lược, dũng cảm, trách nhiệm

Báo in ngày 21- 10: Quyết định chiến lược, dũng cảm, trách nhiệm

Thời sự 21/10/2025
Báo in ngày 22- 10: TP HCM và Đồng Nai kết nối giao thông

Báo in ngày 22- 10: TP HCM và Đồng Nai kết nối giao thông

Video 22/10/2025
Báo in ngày 23-10: Khi "ma men" viện cớ

Báo in ngày 23-10: Khi "ma men" viện cớ

Video 23/10/2025
Báo in ngày 24-10: Đề xuất giữ lại thương hiệu báo chí mạnh, uy tín - Ảnh 1.

Bìa báo in Người Lao Động số ra ngày 24-10


Ngoài ra Báo Người Lao Động còn có một số thông tin hấp dẫn khác

- Phát triển công nghiệp đường sắt hiện đại (trang 3): Cần thúc đẩy chuyển giao công nghệ, làm chủ công nghệ từng bước, phát triển công nghiệp đường sắt và hệ sinh thái bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- SỨC MẠNH CỦA DÂN TỘC (*) Góp sức vào dòng chảy phát triển (trang 5): Từ hành động giản dị đến việc hiện thực hóa ý tưởng lớn, nhiều cá nhân, tập thể... đã góp sức vào dòng chảy phát triển chung.

- Dân vận khéo là nền tảng chính quyền phục vụ (trang 6): TP HCM xác định công tác Dân vận là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với cải cách hành chính, xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ nhân dân.

- GIẢI MAI VÀNG - ĐỀ CỬ HẠNG MỤC "DIỄN VIÊN HÀI: Tiếng cười thâm thúy, ý nghĩa (trang 8): Nhiều diễn viên hài trẻ đã mang đến cho khán giả tiếng cười duyên dáng, sâu sắc.

- Hình mẫu cho đô thị lấn biển (trang 11): Việc hình thành khu đô thị lấn biển tại Cần Giờ được xem là bước đi chiến lược, góp phần định hình diện mạo mới cho TP HCM và Việt Nam.

- Chứng khoán chỉ giảm trong ngắn hạn (trang 10: Triển vọng tăng của thị trường chứng khoán vẫn tích cực trong bối cảnh dòng tiền từ nhà đầu tư nội mạnh mẽ, lợi nhuận của doanh nghiệp khởi sắc.

Thêm con đường học tập song song, bình đẳng (trang 14): Một trong những điểm mới quan trọng của dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 2019 là bổ sung mô hình "trung học nghề.

- Kỷ nguyên hợp tác mới Việt Nam – Bulgaria (trang 16): Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Bulgaria sẽ mở ra kỷ nguyên hợp tác mới cho hai nước.

Mời bạn đọc ký gói đọc báo Người Lao Động E-Paper tại đây.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo