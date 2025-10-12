Báo in ngày 12-10: Nhà ở xã hội phải phù hợp túi tiền người dân





- Dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng (trang 3): Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6.1.1946 - 6.1.2026), sáng 11-10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang. Thành ủy TP HCM cũng tổ chức các đoàn viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương trước đây; thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh và Bảo tàng Tôn Đức Thắng.

- Gượng dậy sau lũ dữ (trang 3): Trong khi công tác khắc phục hậu quả mưa lũ được triển khai khẩn trương, hàng chục ngàn người vẫn đang bị nước lũ cô lập.

- TP HCM: Kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội (trang 4): Ghi nhận sự cố gắng, chuẩn bị chu đáo của các đơn vị cho đại hội, lãnh đạo Thành ủy TP HCM cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các nội dung còn lại, tập trung chuẩn bị tốt nhất cho đại hội.

- Hang Bi Ký - lời thì thầm của đá (trang 5): Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng ghi nhận 33 di chỉ khảo cổ có niên đại từ 3.000 đến 12.000 năm. Cụm di tích hang Bi Ký được xem là một trong những địa điểm mang giá trị lịch sử và văn hóa đặc biệt nhất

- GIẢI BÀI TOÁN LỆCH PHA CUNG - CẦU LAO ĐỘNG (*): Sẵn sàng cho ngày hội kết nối (trang 6): Job Link 2025 tạo ra không gian gặp gỡ trực tiếp, giúp rút ngắn khoảng cách cung - cầu lao động, hạn chế "tuyển sai, chọn nhầm.

- Sắc đỏ thiêng liêng giữa biển (trang 7): Giữa biển cả bao la, lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng thiêng liêng, là cột mốc khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

- Ô tô mới ế ẩm, hãng mở kênh bán xe cũ (trang 10): Việc mở kênh bán ô tô cũ không chỉ giúp đại lý chính hãng duy trì hoạt động kinh doanh, mà còn kích thích tăng doanh số xe mới trong bối cảnh sức mua yếu.

- Quan sát và bình luận: Đầu xuôi chờ đuôi lọt (trang 16): Hamas và Israel dù đạt được thỏa thuận ngừng bắn nhưng vẫn chưa đồng thuận về mọi điểm nội dung trong đề xuất hòa bình của Mỹ.

