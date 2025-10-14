Báo in ngày 14-10: Khát vọng vươn lên, tiên phong đổi mới

Bìa báo in Người Lao Động số ra ngày 14-10

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 14-10 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

- Động lực mới để TP HCM tiến nhanh, tiến vững (Trang 2)

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM phải tạo ra được động lực mới về những chuyển biến căn bản trên mọi lĩnh vực để phát triển thành phố nhanh và bền vững hơn nữa

- Trách nhiệm và trí tuệ (Trang 3)

Đại biểu tham dự đại hội và các tầng lớp nhân dân TP HCM đã góp ý, đề xuất nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và trí tuệ vào những vấn đề lớn của đất nước

- Tầm nhìn chiến lược (Trang 5)

Ba chương trình trọng điểm, đột phá trong dự thảo Báo cáo chính trị thể hiện tầm nhìn chiến lược của TP HCM trong việc tận dụng cơ hội từ hợp nhất và hội nhập quốc tế

- Ngập tràn niềm tin (Trang 6)

Hòa trong không khí vui tươi, người dân cùng bạn bè quốc tế đều bày tỏ tin tưởng vào quá trình phát triển của thành phố mang tên Bác

- Những gửi gắm tâm huyết (Trang 7)

Những trao gửi của nhiều tầng lớp nhân dân thể hiện niềm tin vào sự phát triển cũng như trách nhiệm của công dân đối với TP HCM

- Lợi thế đặc biệt (Trang 9)

Với nền tảng sẵn có và những tín hiệu tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp, start-up, TP HCM có lợi thế đặc biệt trong đổi mới sáng tạo

- Định hình siêu đô thị (Trang 10)

Siêu đô thị mới TP HCM có tiềm năng rất lớn để phát triển xứng tầm, đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các đô thị khác trong khu vực Đông Nam Á

- Bước chuyển then chốt (Trang 11)

Thành phố cần định hình lại chiến lược phát triển công nghiệp theo hướng xây dựng hệ sinh thái sản xuất hiện đại

- Bước vững chắc vào kỷ nguyên mới (Trang 12-13)

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị xây dựng cơ chế, chính sách tạo động lực, bảo vệ cán bộ dám đổi mới vì lợi ích chung; không để cơ quan nhà nước trở thành "nơi trú ẩn an toàn"

- Khơi dậy sức mạnh doanh nhân (Trang 19)

Vai trò của đội ngũ doanh nhân trong nền kinh tế và đời sống xã hội đã thay đổi nhiều, đặc biệt là tinh thần doanh nghiệp đồng hành cùng sự phát triển của đất nước

- Hàng giả núp bóng người nổi tiếng: Đừng tin, đừng mua! (Trang 21)

Loạt TikToker nổi tiếng bị bắt đã vạch trần các điểm kinh doanh hàng giả trăm tỉ đồng đe dọa sức khỏe người tiêu dùng

- Tiện lợi khi khám bệnh không chuyển tuyến (Trang 22)

Nhiều thay đổi trong quy định đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, chuyển tuyến đã đem lại tiện ích cho người bệnh

- Ba nhà nghiên cứu nhận Giải Nobel Kinh tế (Trang 24)

Các chuyên gia này đã nghiên cứu về tác động của đổi mới sáng tạo đối với tăng trưởng kinh tế, cũng như cách các công nghệ mới thay thế những công nghệ cũ

