Báo in Người Lao Động 13-10

+ Niềm tin và khát vọng

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I được kỳ vọng sẽ là đại hội của tầm nhìn mới, khát vọng mới với cam kết hành động mạnh mẽ nhằm thực hiện những mục tiêu đề ra

[Trang 3]

+ Bức tranh giao thông đô thị khởi sắc

Hàng loạt công trình hạ tầng đã giúp thay đổi diện mạo đô thị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng sống người dân TP HCM

[Trang 4]

+ Thành phố công nghệ dẫn đầu

TP HCM hướng đến mô hình "chính quyền số - xã hội số - công dân số", nơi mọi hoạt động hành chính, giám sát, phản hồi đều được thực hiện theo thời gian thực

[Trang 6]

+ Đột phá từ những động lực tăng trưởng mới

TP HCM sẽ kiến trúc lại không gian phát triển theo tư duy đa cực - tích hợp - siêu kết nối; đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng phát triển đồng bộ, văn minh, hiện đại…

[Trang 7]

+ Ươm mầm, phát triển nhân lực sáng tạo, hội nhập

Sau sáp nhập, TP HCM trở thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ - logistics hàng đầu cả nước, với mạng lưới KCN, cảng biển và chuỗi cung ứng năng động, đặt ra yêu cầu bức thiết về nguồn nhân lực chất lượng cao

[Trang 8]

+ Giải phóng năng lượng doanh nhân

Đất nước có nhiều người tài với khát vọng vươn lên nhưng thể chế chưa đủ "rộng" và "tinh" để năng lượng ấy được giải phóng, bung nở trọn vẹn...

[Trang 12]

+ Tháo điểm nghẽn chính sách để doanh nghiệp cất cánh

Hơn 5 tháng sau khi ban hành Nghị quyết 68/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, cộng đồng doanh nghiệp mong chờ chính sách sớm được thể chế hóa, triển khai đồng bộ

[Trang 14]

+ Đề cử Giải Mai Vàng hạng mục Ca khúc và MV: Họ còn trẻ và rất giỏi

Lan tỏa những giá trị bền vững, chạm đến được trái tim người nghe, thành công của nhiều nghệ sĩ trẻ cho thấy họ rất nghiêm túc với âm nhạc của mình

[Trang 21]

+ Trung Quốc đổi chiến lược với Mỹ?

Căng thẳng leo thang đang đe dọa phá vỡ những tiến triển mà Mỹ và Trung Quốc đã đạt được trong các cuộc đàm phán thương mại suốt nhiều tháng qua

[Trang 24]

Mời bạn đọc đăng ký gói đọc Báo Người Lao Động E-Paper tại đây.



