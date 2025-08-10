+ TP HCM quyết liệt giải ngân, ổn định bộ máy

TP HCM đang đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, song song với việc kiện toàn, sắp xếp ổn định bộ máy sau sáp nhập, tạo nền tảng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng phục vụ người dân (Trang 2)

+ Du lịch "nóng" theo đại lễ 2-9

Chỉ riêng điểm đến Hà Nội dự kiến đón hàng triệu du khách trong và ngoài nước dịp lễ 2-9 tới, hứa hẹn bùng nổ du lịch cả nước (Trang 3)

+ 42 năm làm thầy giáo chủ nhiệm

Trong suốt dòng chảy của ngành giáo dục TP HCM, có những giáo viên thầm lặng cống hiến cả đời, trong đó có thầy Nguyễn Quốc Hoạt (Trang 14)

+ Tuấn Trần: Có khi không khóc mà chạm được cảm xúc khán giả

Diễn viên Tuấn Trần bày tỏ rất sợ bị khán giả nói "một màu" nên luôn cố gắng để không lặp lại vai diễn, đầu tư kỹ cho từng nhân vật (Trang 8)

+ Tìm thấy "điều hoàn hảo" trong những khác biệt

Học cách chấp nhận, thấu hiểu và trân trọng nhau, để biến những điều chưa trọn vẹn, hoàn hảo thành nét đẹp riêng của mối quan hệ (Trang 12)





+ Ngàn xưa ở làng Gò Cỏ

Gò Cỏ quả thật là nơi để trải nghiệm cuộc sống thôn dã bình dị, phải dành thời gian mới hiểu được ngôi làng nhỏ có sức sống đặc biệt trong dải đất mang nền văn hóa Sa Huỳnh tr5

+ Biển Đông chưa thôi "dậy sóng"

Khi những xung đột tiếp tục tái diễn, biển Đông - khu vực đóng vai trò quan trọng đối với thương mại và an ninh hàng hải trên thế giới - khó có thể yên bình (Trang 7)

+ Xem tân binh 116 triệu bảng của Liverpool

Liverpool khởi động chiến dịch bảo vệ ngôi số 1 làng bóng Anh bằng cuộc đối đầu với Crystal Palace ở trận tranh Siêu cúp Anh lúc 21 giờ ngày 10-8 (Trang 9)

+ Rũ bỏ mọi ràng buộc

Hiện chưa thấy khả năng khôi phục những tiến triển và thành quả mà Nga và Mỹ từng đạt được trong công cuộc giải trừ vũ khí hạt nhân (Trang 16)

+ Cẩn trọng với xe máy điện trôi nổi

Nhu cầu chuyển sang phương tiện xanh đang bùng nổ, trở thành mảnh đất màu mỡ cho hàng loạt sản phẩm trôi nổi, kém chất lượng (Trang 10)

+ Cơ hội phát triển tài sản số tại Việt Nam

Khi tài sản số được đưa vào Trung tâm Tài chính Quốc tế, đây sẽ là bước ngoặt quan trọng để thu hút nguồn vốn lớn từ các tổ chức quốc tế. (Trang13)

+ Vượt qua đau thương

Lớn lên trong tổ ấm không trọn vẹn gây ra nhiều khó khăn, song nhiều bạn trẻ vẫn biết biến điều đó thành động lực lớn mạnh và sống ý nghĩa hơn (Trang 11)