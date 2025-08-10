HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Báo in ngày 10-8: Du lịch "nóng" theo đại lễ 2-9

Văn Quyên - Anh Thanh

(NLĐO) - Chỉ riêng điểm đến Hà Nội dự kiến đón hàng triệu du khách trong và ngoài nước dịp lễ 2-9 tới, hứa hẹn bùng nổ du lịch cả nước

Du lịch nóng dịp đại lễ 2 - 9: Hà Nội đón triệu du khách - Ảnh 1.

+ TP HCM quyết liệt giải ngân, ổn định bộ máy

TP HCM đang đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, song song với việc kiện toàn, sắp xếp ổn định bộ máy sau sáp nhập, tạo nền tảng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng phục vụ người dân (Trang 2)

+ Du lịch "nóng" theo đại lễ 2-9

Chỉ riêng điểm đến Hà Nội dự kiến đón hàng triệu du khách trong và ngoài nước dịp lễ 2-9 tới, hứa hẹn bùng nổ du lịch cả nước (Trang 3)

+ 42 năm làm thầy giáo chủ nhiệm

Trong suốt dòng chảy của ngành giáo dục TP HCM, có những giáo viên thầm lặng cống hiến cả đời, trong đó có thầy Nguyễn Quốc Hoạt (Trang 14)

+ Tuấn Trần: Có khi không khóc mà chạm được cảm xúc khán giả

Diễn viên Tuấn Trần bày tỏ rất sợ bị khán giả nói "một màu" nên luôn cố gắng để không lặp lại vai diễn, đầu tư kỹ cho từng nhân vật (Trang 8)

+ Tìm thấy "điều hoàn hảo" trong những khác biệt

Học cách chấp nhận, thấu hiểu và trân trọng nhau, để biến những điều chưa trọn vẹn, hoàn hảo thành nét đẹp riêng của mối quan hệ (Trang 12)


+ Ngàn xưa ở làng Gò Cỏ

Gò Cỏ quả thật là nơi để trải nghiệm cuộc sống thôn dã bình dị, phải dành thời gian mới hiểu được ngôi làng nhỏ có sức sống đặc biệt trong dải đất mang nền văn hóa Sa Huỳnh tr5

+ Biển Đông chưa thôi "dậy sóng"

Khi những xung đột tiếp tục tái diễn, biển Đông - khu vực đóng vai trò quan trọng đối với thương mại và an ninh hàng hải trên thế giới - khó có thể yên bình (Trang 7)

+ Xem tân binh 116 triệu bảng của Liverpool

Liverpool khởi động chiến dịch bảo vệ ngôi số 1 làng bóng Anh bằng cuộc đối đầu với Crystal Palace ở trận tranh Siêu cúp Anh lúc 21 giờ ngày 10-8 (Trang 9)

+ Rũ bỏ mọi ràng buộc

Hiện chưa thấy khả năng khôi phục những tiến triển và thành quả mà Nga và Mỹ từng đạt được trong công cuộc giải trừ vũ khí hạt nhân (Trang 16)

+ Cẩn trọng với xe máy điện trôi nổi

Nhu cầu chuyển sang phương tiện xanh đang bùng nổ, trở thành mảnh đất màu mỡ cho hàng loạt sản phẩm trôi nổi, kém chất lượng (Trang 10)

+ Cơ hội phát triển tài sản số tại Việt Nam

Khi tài sản số được đưa vào Trung tâm Tài chính Quốc tế, đây sẽ là bước ngoặt quan trọng để thu hút nguồn vốn lớn từ các tổ chức quốc tế. (Trang13)

+ Vượt qua đau thương

Lớn lên trong tổ ấm không trọn vẹn gây ra nhiều khó khăn, song nhiều bạn trẻ vẫn biết biến điều đó thành động lực lớn mạnh và sống ý nghĩa hơn (Trang 11)

Tin liên quan

Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu tập trung đẩy nhanh đầu tư công

Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu tập trung đẩy nhanh đầu tư công

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công với mục tiêu quý 3 phải giải ngân 70%, quý IV đạt 100%

Thủ tướng kiểm tra tiến độ đường dây 500 kV hơn 7.400 tỉ đồng, yêu cầu đến 19-8 phải hoàn thành

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu dứt khoát đến 19-8-2025 phải hoàn thành dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nói về thời hạn giải quyết chế độ theo Nghị định 178

(NLĐO)- Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương khẩn trương thực hiện việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 178.

