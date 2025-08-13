-Kỷ nguyên mới hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, sáng 12-8, tại thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc - Trang 2

-Tổng lực kết nối với sân bay Long Thành

Đẩy nhanh các dự án giao thông như đường liên tỉnh, cao tốc và cả metro để kết nối hạ tầng đô thị với sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành - Trang 3

-Niềm tin về sự phát triển bền vững

Những định hướng cùng kế hoạch cụ thể được Đảng bộ nhiều địa phương đưa ra với quyết tâm hiện thực hóa cao nhất - Trang 5

Trẻ nhỏ mâu thuẫn và "cái đầu nóng" của phụ huynh

Từ mâu thuẫn của con trẻ, người lớn dùng bạo lực giải quyết, cho thấy hậu quả tai hại khi "cái đầu nóng" lấn át lý trí và gây tổn thương sâu sắc cho chính con mình - Trang 12





-Chứng khoán liên tục lập đỉnh mới

Nhiều cổ phiếu có mức sinh lời tính bằng lần đã thu hút rất đông người dân đổ tiền vào kênh đầu tư này - Trang 10

-Đánh chìm tàu để làm du lịch, có khả thi?

Đề xuất đánh chìm tàu hàng Sheng Li tạo một điểm lặn biển cao cấp tại khu vực Côn Đảo là ý tưởng mới lạ nhưng còn nhiều ý kiến trái chiều - Trang 11

-CHUYỆN ĐỜI, CHUYỆN NGHỀ CÔNG NHÂN QUÉT ĐƯỜNG (*): Đằng sau nỗi nhọc nhằn

Với họ, dù công việc có thầm lặng, vất vả đến đâu, miễn là lương thiện thì đều đáng để cống hiến - Trang 7

-Gỡ vướng về bố trí đội ngũ công chức giáo dục

Nhiều công chức phụ trách giáo dục cấp xã không có chuyên môn về sư phạm, thậm chí có trường hợp là cử nhân quản lý đất đai, kỹ sư chăn nuôi... - Trang 14

-Lan tỏa di sản văn hóa theo nhiều cách thú vị

"Xin chào Việt Nam" là sáng tạo của những người trẻ, cùng chung niềm yêu thích và mối quan tâm sâu sắc với văn hóa dân tộc - Trang 8

-Đừng để AI bỏ sót người tài

Kỷ nguyên tuyển dụng mới, nơi trí tuệ nhân tạo trở thành "người gác cổng", quyết định số phận ứng viên trước khi nhà tuyển dụng gặp mặt - Trang 6

-PSG muốn "phục hận" ở Siêu cúp

Vừa cùng giành chiếc cúp châu Âu đầu tiên sau hơn 2 thập kỷ, PSG và Tottenham tiếp tục mơ bước lên đỉnh cao với trận tranh Siêu cúp lúc 2 giờ ngày 14-8 - Trang 9

-Căng thẳng thương mại tạm lắng dịu

Nỗi lo lắng của nhiều nhà đầu tư liên quan đến giá vàng được giải tỏa sau thông báo mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump - Trang 16

-Hàng triệu USD rót vào start-up công nghệ

Đang có làn sóng đầu tư vào start-up công nghệ tại Việt Nam, nhất là ở mảng trí tuệ nhân tạo, khi các quỹ ngoại liên tiếp rót nguồn vốn lớn - Trang 13