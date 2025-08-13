HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Báo in ngày 13-8: Trẻ nhỏ mâu thuẫn và "cái đầu nóng" của phụ huynh

Văn Quyên - Anh Thanh

(NLĐO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc, sáng 12-8, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc

Báo in ngày 13-8: Trẻ nhỏ mâu thuẫn và "cái đầu nóng" của phụ huynh- Ảnh 1.

-Kỷ nguyên mới hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, sáng 12-8, tại thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc - Trang 2

-Tổng lực kết nối với sân bay Long Thành

Đẩy nhanh các dự án giao thông như đường liên tỉnh, cao tốc và cả metro để kết nối hạ tầng đô thị với sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành - Trang 3

-Niềm tin về sự phát triển bền vững

Những định hướng cùng kế hoạch cụ thể được Đảng bộ nhiều địa phương đưa ra với quyết tâm hiện thực hóa cao nhất - Trang 5

Trẻ nhỏ mâu thuẫn và "cái đầu nóng" của phụ huynh

Từ mâu thuẫn của con trẻ, người lớn dùng bạo lực giải quyết, cho thấy hậu quả tai hại khi "cái đầu nóng" lấn át lý trí và gây tổn thương sâu sắc cho chính con mình - Trang 12


-Chứng khoán liên tục lập đỉnh mới

Nhiều cổ phiếu có mức sinh lời tính bằng lần đã thu hút rất đông người dân đổ tiền vào kênh đầu tư này - Trang 10

-Đánh chìm tàu để làm du lịch, có khả thi?

Đề xuất đánh chìm tàu hàng Sheng Li tạo một điểm lặn biển cao cấp tại khu vực Côn Đảo là ý tưởng mới lạ nhưng còn nhiều ý kiến trái chiều - Trang 11

-CHUYỆN ĐỜI, CHUYỆN NGHỀ CÔNG NHÂN QUÉT ĐƯỜNG (*): Đằng sau nỗi nhọc nhằn

Với họ, dù công việc có thầm lặng, vất vả đến đâu, miễn là lương thiện thì đều đáng để cống hiến - Trang 7

-Gỡ vướng về bố trí đội ngũ công chức giáo dục

Nhiều công chức phụ trách giáo dục cấp xã không có chuyên môn về sư phạm, thậm chí có trường hợp là cử nhân quản lý đất đai, kỹ sư chăn nuôi... - Trang 14

-Lan tỏa di sản văn hóa theo nhiều cách thú vị

"Xin chào Việt Nam" là sáng tạo của những người trẻ, cùng chung niềm yêu thích và mối quan tâm sâu sắc với văn hóa dân tộc - Trang 8

-Đừng để AI bỏ sót người tài

Kỷ nguyên tuyển dụng mới, nơi trí tuệ nhân tạo trở thành "người gác cổng", quyết định số phận ứng viên trước khi nhà tuyển dụng gặp mặt - Trang 6

-PSG muốn "phục hận" ở Siêu cúp

Vừa cùng giành chiếc cúp châu Âu đầu tiên sau hơn 2 thập kỷ, PSG và Tottenham tiếp tục mơ bước lên đỉnh cao với trận tranh Siêu cúp lúc 2 giờ ngày 14-8 - Trang 9

-Căng thẳng thương mại tạm lắng dịu

Nỗi lo lắng của nhiều nhà đầu tư liên quan đến giá vàng được giải tỏa sau thông báo mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump - Trang 16

-Hàng triệu USD rót vào start-up công nghệ

Đang có làn sóng đầu tư vào start-up công nghệ tại Việt Nam, nhất là ở mảng trí tuệ nhân tạo, khi các quỹ ngoại liên tiếp rót nguồn vốn lớn - Trang 13

Tin liên quan

Thủ tướng: Nghiên cứu ngay đường tàu điện ngầm kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành

Thủ tướng: Nghiên cứu ngay đường tàu điện ngầm kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành

(NLĐO) - Thủ tướng yêu cầu hệ thống giao thông kết nối sân bay Long Thành phải thông suốt với các tuyến đường bộ cao tốc, đường sắt.

Vụ tai nạn 11 người thương vong: Phó bí thư xã lái xe từ nhà hàng tới nhà văn hóa thôn

(NLĐO) - Nguyên nhân dẫn đến tại nạn là do ông Lò Văn Mạnh, Phó Bí thư trường trực Đảng ủy xã, lái xe ô tô trong tình trạng đã sử dung rượu bia.

Hai người tử vong trong vụ sạt lở quán cà phê ở phường Xuân Trường – Đà Lạt

(NLĐO) - Quán cà phê Tây Hồ xảy ra sạt lở bờ ta luy, vùi lấp 2 người cùng sinh năm 2009, ngụ huyện Đơn Dương cũ

báo Người Lao Động báo in người lao động Việt Nam - Hàn Quốc kinh tế Việt Nam thủ đô Seoul diễn đàn kinh tế việt nam sân bay Long Thành sân bay Tân Sơn Nhất trí tuệ nhân tạo Tổng thống Mỹ Donald Trump
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo