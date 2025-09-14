VIDEO
Báo in ngày 14-9: Không để lãng phí tài sản công

Vĩnh Tùng - Quốc Thắng -

14/09/2025 00:00

Các địa phương đang tập trung xử lý tài sản công, trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính là thông tin đáng chú ý trên Báo Người Lao Động số ra ngày 14-9

Báo in ngày 14-9: Không để lãng phí tài sản công - Ảnh 1.

Báo in ngày 14-9

 Ngoài ra Báo Người Lao Động còn có một số thông tin hấp dẫn khác

"Bình dân học vụ số" phải trở thành phong trào cách mạng (trang 2): 

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu phong trào "Bình dân học vụ số" phải trở thành một phong trào cách mạng, toàn dân, toàn diện, bao trùm, sâu rộng.

Vang mãi khúc tráng ca từ thành cổ (trang 5): 

Thành cổ Quảng Trị không chỉ là một địa danh mà còn là chỉ dấu của một cuộc chiến bi tráng vì giá trị vô cùng cao cả: độc lập, tự do.

Vĩnh biệt nhà báo Hằng Nga (trang 6): 

Nhà báo Nguyễn Thị Hằng Nga sống một cuộc đời trọn vẹn với nghề báo, có nhiều cống hiến lớn lao cho sự nghiệp báo chí nước nhà.

CA SĨ TÙNG DƯƠNG: Tôi muốn đi đến cùng với âm nhạc (trang 8): 

Với ca sĩ Tùng Dương, nghệ thuật không phải là tham vọng mà là khát vọng - khát vọng đi đến cùng với âm nhạc

Cuộc đua mở trạm sạc, đổi pin xe điện (trang 10): 

Mô hình trạm đổi pin được xem là phù hợp, dễ triển khai hơn xây dựng trạm sạc nhờ sự tiện lợi, chi phí thấp.

Buông tay để con lớn (trang 12): 

Cha mẹ nên nới tay bảo bọc, cho con không gian để tự trải nghiệm và phát triển.

Quan sát và bình luận: Cái khó chưa ló cách mới (trang 16): 

Hiện chẳng có gì bảo đảm ông Lecornu sẽ được Quốc hội Pháp nhất trí chấp thuận làm thủ tướng mới và dù có qua được cửa ải này thì cũng khó tránh khỏi kết cục cầm quyền đoản thọ như người tiền nhiệm.

    Thông báo