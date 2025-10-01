VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Báo in ngày 2-10: Hướng về đồng bào vùng bão

Đỗ Thông - Quốc Thắng -

01/10/2025 23:00 GMT+7

Để kịp thời chia sẻ những mất mát của đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10, Báo Người Lao Động phối hợp cùng Zalopay mở cổng quyên góp trực tuyến

Video liên quan

Báo in ngày 27-9: Ứng phó bão Bualoi: Cần nhanh hơn bình thường

Báo in ngày 27-9: Ứng phó bão Bualoi: Cần nhanh hơn bình thường

Thời sự 27/09/2025
Báo in ngày 28-9: Rau sạch còn ít, vì sao?

Báo in ngày 28-9: Rau sạch còn ít, vì sao?

Video 28/09/2025
Báo in Người Lao Động 29-9: Khai phóng sức bật cho siêu đô thị

Báo in Người Lao Động 29-9: Khai phóng sức bật cho siêu đô thị

Video 29/09/2025
Báo in ngày 30-9: 41 quyết sách phát triển TP HCM

Báo in ngày 30-9: 41 quyết sách phát triển TP HCM

Video 30/09/2025
Báo in ngày 2-10: Hướng về đồng bào vùng bão - Ảnh 1.

Báo in ngày 2-10

 Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 2-10 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

Đồng lòng tháo gỡ vướng mắc (Trang 3)

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh những vấn đề chưa đạt như mong muốn sẽ từng bước được giải quyết

Hóa giải khó khăn 2 dự án lớn (Trang 5)

Nhiều dự án đường bộ, đường sắt hứa hẹn đóng góp lớn cho nền kinh tế đang được TP HCM tập trung gỡ vướng, đẩy nhanh tiến độ

Không để người dân phải đi lại nhiều lần (Trang 6)

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần đơn giản hóa quy trình, tránh tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần, gây bức xúc

Vụ án Trương Mỹ Lan: Đã chi gần 9.000 tỉ đồng, trái chủ vẫn lo (Trang 13)

Dù đã nhận gần 30% tiền bồi thường sau 4 đợt, hàng chục ngàn trái chủ vụ án Trương Mỹ Lan vẫn lo lắng vì tiến độ chi trả còn "nhỏ giọt"

Ca khúc "ảo", nỗi lo thật (Trang 8)

Nếu không có biện pháp quản lý phù hợp, đến năm 2028, nghệ sĩ có thể mất tới 25% thu nhập vì AI

"Đại sắp xếp" đại học ra sao? (Trang 14)

Nguyên tắc là "nắm chắc cái cần nắm, buông dứt khoát cái cần buông"

Đưa giá đất về đúng giá trị thực (Trang 10)

Nhà nước cần áp dụng thuế chống đầu cơ, đánh thuế lũy tiến với đất bỏ hoang hoặc giao dịch ngắn hạn

Xuất khẩu đón sóng thị trường tỉ dân (Trang 11)

Lần đầu tiên Trung Quốc trở thành thị trường số 1 của tôm và hạt điều Việt Nam

Mời bạn đọc đăng ký gói đọc Báo Người Lao Động E-Paper tại đây.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo