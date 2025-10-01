Báo in ngày 2-10: Hướng về đồng bào vùng bão

Báo in ngày 2-10

Đồng lòng tháo gỡ vướng mắc (Trang 3)

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh những vấn đề chưa đạt như mong muốn sẽ từng bước được giải quyết

Hóa giải khó khăn 2 dự án lớn (Trang 5)

Nhiều dự án đường bộ, đường sắt hứa hẹn đóng góp lớn cho nền kinh tế đang được TP HCM tập trung gỡ vướng, đẩy nhanh tiến độ

Không để người dân phải đi lại nhiều lần (Trang 6)

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần đơn giản hóa quy trình, tránh tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần, gây bức xúc

Vụ án Trương Mỹ Lan: Đã chi gần 9.000 tỉ đồng, trái chủ vẫn lo (Trang 13)

Dù đã nhận gần 30% tiền bồi thường sau 4 đợt, hàng chục ngàn trái chủ vụ án Trương Mỹ Lan vẫn lo lắng vì tiến độ chi trả còn "nhỏ giọt"

Ca khúc "ảo", nỗi lo thật (Trang 8)

Nếu không có biện pháp quản lý phù hợp, đến năm 2028, nghệ sĩ có thể mất tới 25% thu nhập vì AI

"Đại sắp xếp" đại học ra sao? (Trang 14)

Nguyên tắc là "nắm chắc cái cần nắm, buông dứt khoát cái cần buông"

Đưa giá đất về đúng giá trị thực (Trang 10)

Nhà nước cần áp dụng thuế chống đầu cơ, đánh thuế lũy tiến với đất bỏ hoang hoặc giao dịch ngắn hạn

Xuất khẩu đón sóng thị trường tỉ dân (Trang 11)

Lần đầu tiên Trung Quốc trở thành thị trường số 1 của tôm và hạt điều Việt Nam