Báo in ngày 23-9: Định danh người livestream bán hàng qua VNeID

Đỗ Thông - Chi Phan -

23/09/2025 00:00

(NLĐO) - Định danh người livestream bán hàng qua VNeID để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, chống thất thu thuế

Báo in ngày 23-9: Định danh người livestream bán hàng qua VNeID- Ảnh 1.

Bìa báo in Người Lao Động số ra ngày 23-9


Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 23-9 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

TP HCM không ngừng nỗ lực đi lên (Trang 5)

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, bằng bản lĩnh và sức mạnh đoàn kết, Đảng bộ TP HCM vượt qua vô vàn thách thức, tạo cơ sở vững chắc bước vào giai đoạn phát triển mới

Giải phóng nguồn lực hàng tỉ USD (Trang 3)

Những dự án bất động sản gặp vướng mắc hiện nay có giá trị lên tới nhiều tỉ USD, nếu được tháo gỡ sẽ giải phóng nguồn lực rất lớn

Thắp sáng hy vọng trong bệnh nhân ung thư (Trang 14)

Làm việc tại Nhật Bản song tấm lòng của một bác sĩ người Việt luôn hướng về người bệnh ung thư trong nước

Chất cấm vẫn lén lút bủa vây (Trang 12)

Thông qua sự rỉ tai cộng với vài cú nhấp chuột, giới trẻ có thể dễ dàng tiếp cận các hội nhóm kín để đặt mua cần sa

Mãi trường tồn với lịch sử dân tộc (Trang 6)

Nam Bộ kháng chiến đã tạo ra khoảng thời gian vàng để Trung ương và Bác Hồ "ứng vạn biến" thành công trước thực dân Pháp

Bình "kiểm" và ngày tàn được dự báo trước (Trang 13)

Vừa ra tù, Bình "kiểm" cùng 13 đồng phạm đã lập tức tổ chức đường dây mua bán vũ khí và cờ bạc

Doanh nghiệp Việt Nam - Mỹ hợp tác hiệu quả (Trang 16)

Việc Tập đoàn Boeing chuyển giao chiếc máy bay Boeing 737-8 cho Hãng hàng không Vietjet góp phần thúc đẩy thương mại hài hòa giữa hai nước

Xây cầu, kéo dài metro tới sân bay Long Thành (Trang 15)

Đồng Nai đang đẩy nhanh tiến độ để khởi công cầu thay phà Cát Lái, nghiên cứu phương án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên về sân bay Long Thành

    Thông báo