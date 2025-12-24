Báo in ngày 24-12: Lo giá thịt heo Tết tăng cao

Bìa báo Người Lao Động ngày 24-12





- Thống nhất cao giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt (Trang 2)

Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra vào 2 ngày 22 và 23-12. Báo Người Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc hội nghị của Tổng Bí thư Tô Lâm

- Truy xuất nguồn gốc, bịt kẽ hở hàng giả (Trang 3)

Cơ quan quản lý cần quy định rõ tiêu chuẩn tem, mã xác thực để bảo đảm truy xuất nguồn gốc hàng hóa chính xác

- Lo giá thịt heo Tết tăng cao (Trang 11)

Trong bối cảnh sức mua cuối năm đang tăng, đặc biệt khi Tết Nguyên đán 2026 cận kề, thị trường thịt heo được dự báo khó "hạ nhiệt"

- Sớm có giải pháp cho xe điện trong chung cư (Trang 5)

Sở Xây dựng TP HCM sẽ xây dựng giải pháp hài hòa giữa yêu cầu an toàn, quyền lợi cư dân và định hướng phát triển giao thông xanh

- Công đoàn TP HCM: Ứng phó nhanh, hoạt động hiệu quả (Trang 6)

Các cấp Công đoàn TP HCM đã khẳng định mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm; hoạt động chăm lo cho đoàn viên - lao động

- Giải Mai Vàng lần thứ 31 – 2025: Bảng xếp hạng sau 14 ngày bầu chọn (Trang 8)

Sau 14 ngày bầu chọn, Ban Tổ chức công bố kết quả xếp hạng tạm thời ở các hạng mục theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp

- Bóng đá Việt Nam cần tư duy và chiến lược mới (Trang 9)

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc rực rỡ của bóng đá Việt Nam ở đấu trường khu vực

- Nhà trong hẻm khó bán (Trang 10)

Nhà riêng lẻ ngày càng kén khách mua do giá cao nhưng thiếu tiện ích

- Sáp nhập trường công lẫn tư nếu không đạt chuẩn (Trang 14)

Các cơ sở giáo dục, nhóm trẻ - cả tư lẫn công - nếu không đạt chuẩn, không bảo đảm an toàn thì phải sáp nhập hoặc dừng hoạt động, giải thể

- Xu hướng mua quà tiết kiệm ở Mỹ (Trang 16)

Xu hướng mua quà Giáng Sinh tại cửa hàng đồ cũ (được gọi "thriftmas") đang ngày càng lan rộng trong mùa lễ hội cuối năm nay tại Mỹ

