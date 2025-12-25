VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Báo in Người Lao Động 26-12: “Súng ma” và những nỗi lo mới

Quí Phong - Vệ Loan -

(NLĐO) - Thu hút, phát huy nguồn lực kiều bào; Cấp “căn cước” định danh để giám sát vật nuôi?… là những nội dung đáng chú ý khác

Video liên quan

Báo in ngày 25-12: Du lịch nội địa lên ngôi

Báo in ngày 25-12: Du lịch nội địa lên ngôi

Video 25/12/2025
Báo in ngày 24-12: Lo giá thịt heo Tết tăng cao

Báo in ngày 24-12: Lo giá thịt heo Tết tăng cao

Video 24/12/2025
Báo in ngày 23-12: Loa kẹo kéo hết làm phiền, xóm giềng an giấc

Báo in ngày 23-12: Loa kẹo kéo hết làm phiền, xóm giềng an giấc

Video 23/12/2025
Báo in Người Lao Động 22-12: Thưởng Tết khả quan, an tâm làm việc

Báo in Người Lao Động 22-12: Thưởng Tết khả quan, an tâm làm việc

Thời sự 22/12/2025
Báo in Người Lao Động 26-12: “Súng ma” và những nỗi lo mới - Ảnh 1.

Báo Người Lao Động số ra ngày 26-12-2025.

Mời bạn đọc đăng ký gói đọc Báo Người Lao Động E-Paper tại đây.

+ Thu hút, phát huy nguồn lực kiều bào (trang 2)

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy "3 đột phá" trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài

+ Bảng giá đất tại TP HCM bảo đảm hài hòa lợi ích (trang 5)

Tại TP HCM, bảng giá đất áp dụng lần đầu được đánh giá bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước - doanh nghiệp và người dân

+ Nữ diễn viên điện ảnh, truyền hình Giải Mai Vàng: Ai cũng xứng đáng! (trang 8)

5 đề cử vào vòng bầu chọn hạng mục Nữ diễn viên điện ảnh, truyền hình Giải Mai Vàng năm nay đều là những gương mặt đã thể hiện tài năng qua các vai diễn tỏa sáng

+ Mở liên ngành mới, tinh gọn phương án tuyển sinh (trang 14)

Năm 2026 chứng kiến nhiều ngành học mới và phương án tuyển sinh linh hoạt, giúp thí sinh mở rộng cơ hội chọn ngành, chọn trường đại học

+ Nguy cơ đình trệ nhiều hoạt động vì thiếu khí CNG (trang 10)

Thị trường khí thế giới năm nay diễn biến bình thường, giá có xu hướng giảm, vì vậy khó có chuyện thiếu nguồn cung

+ "Súng ma" và những nỗi lo mới (trang 12-13)

Với sự tiến bộ công nghệ gần đây, người ta có thể chế tạo súng "rất hiệu quả" bằng cách kết hợp các bộ phận in 3D với những bộ phận súng thật

+ Cấp "căn cước" định danh để giám sát vật nuôi? (trang 12)

Cấp "căn cước" định danh vật nuôi được xem là giải pháp căn cơ để truy xuất nguồn gốc, buộc chủ nuôi chịu trách nhiệm trước việc chó mèo thả rông, phóng uế vốn khiến nhiều người bức xúc

+ Mỹ - EU lại căng thẳng về việc cấm nhập cảnh (trang 16)

Liên minh châu Âu cảnh báo sẽ có hành động đáp trả sau khi Mỹ cấm nhập cảnh 5 người châu Âu


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo