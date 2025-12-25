Báo in Người Lao Động 26-12: “Súng ma” và những nỗi lo mới

Báo Người Lao Động số ra ngày 26-12-2025.

+ Thu hút, phát huy nguồn lực kiều bào (trang 2)

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy "3 đột phá" trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài

+ Bảng giá đất tại TP HCM bảo đảm hài hòa lợi ích (trang 5)

Tại TP HCM, bảng giá đất áp dụng lần đầu được đánh giá bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước - doanh nghiệp và người dân

+ Nữ diễn viên điện ảnh, truyền hình Giải Mai Vàng: Ai cũng xứng đáng! (trang 8)

5 đề cử vào vòng bầu chọn hạng mục Nữ diễn viên điện ảnh, truyền hình Giải Mai Vàng năm nay đều là những gương mặt đã thể hiện tài năng qua các vai diễn tỏa sáng

+ Mở liên ngành mới, tinh gọn phương án tuyển sinh (trang 14)

Năm 2026 chứng kiến nhiều ngành học mới và phương án tuyển sinh linh hoạt, giúp thí sinh mở rộng cơ hội chọn ngành, chọn trường đại học

+ Nguy cơ đình trệ nhiều hoạt động vì thiếu khí CNG (trang 10)

Thị trường khí thế giới năm nay diễn biến bình thường, giá có xu hướng giảm, vì vậy khó có chuyện thiếu nguồn cung

+ "Súng ma" và những nỗi lo mới (trang 12-13)

Với sự tiến bộ công nghệ gần đây, người ta có thể chế tạo súng "rất hiệu quả" bằng cách kết hợp các bộ phận in 3D với những bộ phận súng thật

+ Cấp "căn cước" định danh để giám sát vật nuôi? (trang 12)

Cấp "căn cước" định danh vật nuôi được xem là giải pháp căn cơ để truy xuất nguồn gốc, buộc chủ nuôi chịu trách nhiệm trước việc chó mèo thả rông, phóng uế vốn khiến nhiều người bức xúc

+ Mỹ - EU lại căng thẳng về việc cấm nhập cảnh (trang 16)

Liên minh châu Âu cảnh báo sẽ có hành động đáp trả sau khi Mỹ cấm nhập cảnh 5 người châu Âu



