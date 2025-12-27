Báo in ngày 27-12: Hộ kinh doanh lo lắng trước giờ G

Báo in ngày 27-12

Quyết sách nền tảng để phát triển TP HCM

HĐND TP HCM đã quyết định hàng loạt nội dung mang tính nền tảng, nhằm cụ thể hóa các cơ chế đặc thù, tạo động lực phát triển bền vững cho thành phố trong giai đoạn mới (Trang 3)

Xây dựng Thành phố Khoa học Công nghệ Bình Dương

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang ủng hộ đề xuất của Tập đoàn Becamex về việc triển khai dự án xây dựng thành phố khoa học công nghệ, trung tâm đặt tại phường Bình Dương (Trang 2)

Ngành tuyên giáo và dân vận TP HCM phải "đi trước mở đường"

Ngày 26-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025; triển khai nhiệm vụ năm 2026 và trao tặng khen thưởng cấp Nhà nước (Trang 2)

Tôn vinh điển hình thi đua yêu nước

Đại hội tôn vinh, biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước (Trang 7)

Giảm cú sốc mất việc trước Tết

Mất việc làm ngay trước Tết Nguyên đán khiến nhiều lao động rơi vào cảnh lo toan chồng chất. Vấn đề đặt ra là làm sao giảm "cú sốc" này bằng những giải pháp kịp thời, hiệu quả (Trang 6)

Hộ kinh doanh lo lắng trước giờ G

Nhiều hộ kinh doanh truyền thống và những người bán hàng trên sàn thương mại điện tử vẫn còn bối rối về các quy định mới liên quan đến hóa đơn và thuế (Trang 10)

"Đưa trường học đến thí sinh" chạm mốc 25 năm

Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" lần thứ 25, năm 2026 chính thức khai màn với nhiều hoạt động ý nghĩa (Trang 14)

2 tuyến cao tốc quan trọng trước giờ thu phí

Cách thức và thời điểm thu phí chính thức của 2 tuyến cao tốc phản ánh rõ thuận lợi cũng như vướng mắc trong quá trình hoàn thiện hạ tầng và tổ chức vận hành (Trang 5)

Người dân không đơn độc trên không gian số

Luật An ninh mạng (sửa đổi) năm 2025 được ban hành nhằm bổ sung hàng rào pháp lý bảo vệ người dân trước các hành vi vi phạm ngày càng tinh vi (Trang 15)

"Cân não" trước vụ cà phê mới

Giá cà phê biến động quá lớn khiến nhiều người phải suy tính thời điểm mua - bán để tránh bị thiệt (Trang 11)

Dùng AI điều tiết giao thông

Trong bối cảnh hạ tầng quá tải, liều thuốc đặc trị lúc này là khơi thông dòng chảy giao thông bằng "bộ não" công nghệ và dữ liệu số (Trang 12)