HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Báo in ngày 27-12: Hộ kinh doanh lo lắng trước giờ G

Văn Quyên - Thanh Long

Nhiều hộ kinh doanh truyền thống và những người bán hàng trên sàn thương mại điện tử vẫn còn bối rối về các quy định mới liên quan đến hóa đơn và thuế

Báo in ngày 27-12: Hộ kinh doanh lo lắng trước giờ G - Ảnh 1.

Báo in ngày 27-12

Mời các bạn đọc E-PAPER

https://nld.com.vn/e-paper.htm

Quyết sách nền tảng để phát triển TP HCM

HĐND TP HCM đã quyết định hàng loạt nội dung mang tính nền tảng, nhằm cụ thể hóa các cơ chế đặc thù, tạo động lực phát triển bền vững cho thành phố trong giai đoạn mới (Trang 3)

Xây dựng Thành phố Khoa học Công nghệ Bình Dương

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang ủng hộ đề xuất của Tập đoàn Becamex về việc triển khai dự án xây dựng thành phố khoa học công nghệ, trung tâm đặt tại phường Bình Dương (Trang 2)

Báo in ngày 27-12: Hộ kinh doanh lo lắng trước giờ G - Ảnh 2.

Xây dựng Thành phố Khoa học Công nghệ Bình Dương

Ngành tuyên giáo và dân vận TP HCM phải "đi trước mở đường"

Ngày 26-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025; triển khai nhiệm vụ năm 2026 và trao tặng khen thưởng cấp Nhà nước (Trang 2)

Tôn vinh điển hình thi đua yêu nước

Đại hội tôn vinh, biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước (Trang 7)

Giảm cú sốc mất việc trước Tết

Mất việc làm ngay trước Tết Nguyên đán khiến nhiều lao động rơi vào cảnh lo toan chồng chất. Vấn đề đặt ra là làm sao giảm "cú sốc" này bằng những giải pháp kịp thời, hiệu quả (Trang 6)

Hộ kinh doanh lo lắng trước giờ G

Nhiều hộ kinh doanh truyền thống và những người bán hàng trên sàn thương mại điện tử vẫn còn bối rối về các quy định mới liên quan đến hóa đơn và thuế (Trang 10)

"Đưa trường học đến thí sinh" chạm mốc 25 năm

Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" lần thứ 25, năm 2026 chính thức khai màn với nhiều hoạt động ý nghĩa (Trang 14)

Báo in ngày 27-12: Hộ kinh doanh lo lắng trước giờ G - Ảnh 3.

"Đưa trường học đến thí sinh" chạm mốc 25 năm

2 tuyến cao tốc quan trọng trước giờ thu phí

Cách thức và thời điểm thu phí chính thức của 2 tuyến cao tốc phản ánh rõ thuận lợi cũng như vướng mắc trong quá trình hoàn thiện hạ tầng và tổ chức vận hành (Trang 5)

Người dân không đơn độc trên không gian số

Luật An ninh mạng (sửa đổi) năm 2025 được ban hành nhằm bổ sung hàng rào pháp lý bảo vệ người dân trước các hành vi vi phạm ngày càng tinh vi (Trang 15)

Báo in ngày 27-12: Hộ kinh doanh lo lắng trước giờ G - Ảnh 4.

Người dân không đơn độc trên không gian số

"Cân não" trước vụ cà phê mới

Giá cà phê biến động quá lớn khiến nhiều người phải suy tính thời điểm mua - bán để tránh bị thiệt (Trang 11)

Dùng AI điều tiết giao thông

Trong bối cảnh hạ tầng quá tải, liều thuốc đặc trị lúc này là khơi thông dòng chảy giao thông bằng "bộ não" công nghệ và dữ liệu số (Trang 12)

Báo in ngày 27-12

Tin liên quan

Báo in Người Lao Động 26-12: “Súng ma” và những nỗi lo mới

Báo in Người Lao Động 26-12: “Súng ma” và những nỗi lo mới

(NLĐO) - Thu hút, phát huy nguồn lực kiều bào; Cấp “căn cước” định danh để giám sát vật nuôi?… là những nội dung đáng chú ý khác

Báo in ngày 20-12: Chính sách du lịch chưa từng có của TP HCM

(NLĐO) - Việc hỗ trợ chi phí hội trường, vé tham quan, biểu diễn nghệ thuật, quà tặng giúp doanh nghiệp mạnh dạn đưa đoàn khách MICE về TP HCM

Báo in Người Lao Động 22-12: Thưởng Tết khả quan, an tâm làm việc

Dạy thêm, học thêm: Nhiều vướng mắc cần tháo gỡ; Không nhân nhượng hàng giả, kém chất lượng; Israel tính phương án đối phó Iran… là những nội dung đáng chú ý

hóa đơn thuế hộ kinh doanh bán hàng báo in
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo