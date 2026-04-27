Báo in ngày 28-4: Quyết định cân não của lao động trẻ

Báo Người Lao Động số ra ngày 28-4-2026.

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 28-4 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

- Tạo đường băng để TP HCM bứt tốc (Trang 2)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Trung ương luôn quan tâm, đồng hành và ủng hộ TP HCM, sớm ban hành nghị quyết mới, hoàn thiện thể chế để thành phố bứt phá

- Gần và hiểu công nhân hơn nữa (Trang 3)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cấp Công đoàn phải gần công nhân hơn nữa, hiểu công nhân hơn nữa, nói được tiếng nói của công nhân và bảo vệ thiết thực quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân

- Những công trình dân sinh thiết thực (Trang 5)

Bên cạnh những đại dự án, nhiều công trình nâng cao chất lượng sống, tăng gắn kết cộng đồng,... đã và đang chứng minh vai trò không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân thành phố mang tên Bác.

- Đánh thức "mỏ vàng" phim lịch sử (Trang 8)

Theo các nhà chuyên môn, phim về đề tài lịch sử như "mỏ vàng" không bao giờ cạn

- Bán lẻ xăng dầu muốn cộng đủ chi phí vào giá bán (Trang 10)

Các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu đề xuất được tự định giá bán lẻ trên cơ sở giá mua vào, với biên độ tối thiểu 8% so với giá bán buôn

- Diện mạo đô thị văn hóa đáng sống (Trang 12-13)

TP HCM phát triển lấy con người làm trung tâm, các thiết chế văn hóa là nền tảng nâng cao đời sống tinh thần cho người dân

- Rút ngắn hành trình tìm chỗ an cư (Trang 13)

Cơ chế thẩm định mới từ Bộ Xây dựng cho phép linh hoạt thủ tục, tháo gỡ "điểm nghẽn" pháp lý, thắp sáng hy vọng có nhà cho hàng triệu lao động

- Làm mẹ ở tuổi ngoài 50 (Trang 14)

Nhiều phụ nữ tuổi ngoài 50 sinh con thành công nhờ tiến bộ y học song bác sĩ khuyên nên cân nhắc vì đây vẫn là giai đoạn thai kỳ chứa nhiều rủi ro

- Hè phố thông thoáng hơn từng ngày (Trang 15)

Từ những đợt ra quân lập lại trật tự đô thị, diện mạo đường phố TP HCM chuyển biến rõ rệt, ý thức người dân từng bước được nâng lên



