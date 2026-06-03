Báo in ngày 3-6: "Cú hích" mua bán điện trực tiếp

Bìa báo in Người Lao Động số ra ngày 3-6

- Khẩn trương sắp xếp thôn, tổ dân phố (Trang 2)

Hạn chế tối đa việc chia tách khu phố, ấp, thôn, khu dân cư thành nhiều cụm dân cư khi sắp xếp

- Đổi mới tư duy phát triển TPHCM (Trang 3)

Cần chuyển từ tư duy quy hoạch, mở rộng đô thị sang xây dựng trung tâm kinh tế, đổi mới sáng tạo, có sức cạnh tranh toàn cầu

- Kết thúc kỳ thi vào lớp 10 tại TPHCM: Điểm chuẩn biến động ra sao? (Trang 14)

Ngày 2-6, gần 152.000 thí sinh ở TPHCM đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Kỳ thi vào lớp 10 đầu tiên sau sáp nhập được đánh giá là nhẹ nhàng, vừa sức

- "Cú hích" mua bán điện trực tiếp (Trang 10)

Việc ghi nhận cột mốc đầu tiên của cơ chế DPPA qua lưới điện quốc gia góp phần thúc đẩy tích hợp nguồn điện năng lượng tái tạo, tăng cường tính minh bạch trong giao dịch điện năng

- Những màn so tài đáng chờ đợi (Trang 9)

Ngay từ khi công bố danh sách vận động viên tham dự, Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026 đã tạo nên sức hút đặc biệt nhờ những cặp đấu vừa tài năng vừa giàu tính giải trí

- ChatGPT vào tầm ngắm ở Mỹ (Trang 16)

Công ty OpenAI bị cáo buộc theo đuổi mục tiêu thống trị trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo bất chấp "biết rõ sự nguy hiểm của ChatGPT"

- Nới tín dụng cho "phân khúc bất động sản thiết thực" (Trang 11)

Việc điều chỉnh cách tính dư nợ đối với các lĩnh vực nhà ở xã hội, khu công nghiệp và khu chế xuất đang được xem là cú hích cần thiết để khơi thông dòng vốn vào các phân khúc "thiết thực"

- Chủ quan, mất quyền lợi (Trang 6)

Thiếu hiểu biết pháp luật hoặc xử lý vội vàng khi bị cho nghỉ việc khiến nhiều người lao động tự đánh mất cơ hội bảo vệ quyền lợi

- Điều sân khấu TPHCM cần để sáng tạo tác phẩm đỉnh cao (Trang 8)

Tháng 6 chứng kiến sự xuất hiện dày đặc của những dự án sân khấu quy mô lớn đến từ miền Bắc: nhạc kịch thiếu nhi, vở múa đương đại quốc tế, tác phẩm lịch sử được dàn dựng công phu

