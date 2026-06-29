Báo in ngày 30-6: Những điều còn lại sau một tờ báo

Báo in ngày 30-6

Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 30-6 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

Lan tỏa yêu thương, bền bỉ phụng sự (Trang 3)

Trong 51 năm qua, không chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ thông tin - tuyên truyền, Báo Người Lao Động đã tổ chức rất nhiều chương trình sau mặt báo để lan tỏa các giá trị nhân văn, hỗ trợ cộng đồng,...

Khép lại một tên báo, tiếp nối một niềm tin (Trang 5)

Những giá trị mà Báo Người Lao Động gây dựng suốt nhiều thập niên sẽ vẫn tiếp tục được gìn giữ, tiếp nối trong hành trình phát triển mới của báo chí TP HCM

Di sản còn mãi (Trang 6)

Hành trình hơn nửa thế kỷ khép lại nhưng những giá trị nhân văn mà Người Lao Động đã kiến tạo sẽ vẫn luôn sống mãi

Ngày cuối, vẫn tưới cây (Trang 7)

Hôm ấy, chị Mẫn đến tòa soạn sớm hơn mọi ngày. Thật ra cũng không còn việc gì quá gấp. Số báo in cuối cùng đã rời nhà in và đang đến tay bạn đọc trong buổi sáng 30-6-2026.

Bản thảo không thể nào quên (Trang 8)

Trong đời mỗi người làm báo, chắc hẳn sẽ có ít nhất một bản thảo không thể nào quên...

Gần 30 năm đầy ắp ân tình (Trang 9)

Năm 22 tuổi, ngay sau khi tốt nghiệp đại học, tôi may mắn trở thành một trong những phóng viên được ký hợp đồng tuyển dụng… dễ dàng nhất của Báo Người Lao Động.

Đời làm báo dấn thân (Trang 10)

Chỉ khi dám đi, dám đối diện với khó khăn và sự thật, người làm báo mới từng bước bản lĩnh, giỏi giang

Đi đến tận cùng sự thật (Trang 11)

Có những chuyến tác nghiệp không chỉ đòi hỏi bản lĩnh nghề nghiệp mà còn buộc phóng viên phải đối mặt với hiểm nguy để đến tận cùng sự thật

Nơi nuôi dưỡng ước mơ, trui rèn bản lĩnh (Trang 12)

Với tôi, hành trình cùng Báo Người Lao Động là duy nhất và vô giá. Bởi ở mái nhà này, tôi được lớn lên từ một "đặc sản" vô cùng trân quý: Lòng tử tế và sự tin tưởng dành cho người trẻ

Nặng lòng với bạn đọc (Trang 13)

Khi Báo Người Lao Động dừng hoạt động, dù xốn xang nuối tiếc nhưng tôi vẫn kiêu hãnh với hành trình làm nghề của mình, vẫn tự hào vì đã đòi lại được công bằng cho nhiều người yếu thế

Gửi trọn đam mê cho nghề này và nơi này (Trang 14)

Có nghề chỉ mang đến một công việc nhưng cũng có nghề trở thành một phần của "số phận" mỗi người. Với tôi, nghề báo là như thế!

Kết nối, lan tỏa yêu thương (Trang 15)

Nghề báo cho tôi cơ hội được đi nhiều nơi, gặp nhiều người, chứng kiến biết bao số phận khác nhau để có thông tin chuyển tải lên mặt báo nhằm mang đến sự thay đổi tích cực trong cuộc sống mỗi người

Những năm tháng đi cùng người lao động (Trang 16)

Tôi không nhớ hết số lượng bài báo mình đã viết, nhưng không bao giờ quên những gương mặt công nhân đã gặp, những giọt nước mắt đã chứng kiến và niềm hạnh phúc khi một bài báo góp phần mang lại công bằng cho người lao động

Khép lại để nhớ, bước tiếp để trưởng thành (Trang 17)

Nghề báo cho tôi cơ hội đi nhiều nơi. Nhưng chính Báo Người Lao Động đã cho tôi cơ hội được đi hết chiều dài Tổ quốc

25 năm chắp cánh ước mơ cho bạn trẻ (Trang 18)

Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" đã trở thành cầu nối kiến thức, thay đổi số phận và định hình tương lai cho hàng triệu học sinh trên khắp mọi miền Tổ quốc

Chuyện chưa từng kể về Giải Mai Vàng (Trang 19)

Phía sau vài giờ truyền hình trực tiếp là cả một năm chuẩn bị với vô vàn áp lực, lo lắng và cả những khoảnh khắc tưởng chừng không thể vượt qua

Bi hài lệch múi giờ! (Trang 20)

Bất cứ thành viên nào của Ban Quốc tế - Đối ngoại thuộc Báo Người Lao Động cũng đều nếm trải những "phiên live" xuyên màn đêm đầy kịch tính