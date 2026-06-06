Báo in ngày 6-6: Bảy năm - một hành trình phụng sự Tổ quốc

Báo in ngày 6-6

- Bảo đảm đời sống người lao động. Tại Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, đại biểu kiến nghị cải thiện tiền lương, nhà ở; Chính phủ cam kết nâng phúc lợi, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người lao động

(Trang 2)

- Phát triển đô thị từ nguồn vật liệu dồi dào. Với 15.000 tấn chất thải rắn xây dựng mỗi ngày, việc tái chế có ý nghĩa chiến lược đối với tiến trình phát triển bền vững của TP HCM

(Trang 5)

- Từ lời hiệu triệu lịch sử đến khát vọng vươn mình. Hai lời kêu gọi lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục khơi dậy ý chí tự cường, đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển

(Trang 6)

- Hành trình phụng sự Tổ quốc. Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" của Báo Người Lao Động 7 năm qua bền bỉ vun đắp tình yêu quê hương, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân và góp phần kết nối triệu trái tim hướng về Tổ quốc

(Trang 8)

- Lan tỏa tình yêu quê hương. Từ câu chuyện của các tác giả, có thể thấy điểm gặp gỡ lớn nhất của hai cuộc thi chính là tình yêu Tổ quốc

(Trang 9)

- Giám sát chặt các sàn thương mại điện tử. Các sàn khi điều chỉnh chính sách phí phải bảo đảm tính minh bạch, hợp lý, tránh tạo gánh nặng bất hợp lý cho nhà bán hàng, không làm méo mó cạnh tranh

(Trang 10)

- Người nuôi heo lãi lớn. Sau nhiều năm liên tục thua lỗ, người nuôi heo đang trải qua giai đoạn thuận lợi hiếm có

(Trang 11)

- Giới hạn quyền lực ở chung cư. Vụ việc Ban Quản trị (BQT) một chung cư tại TP HCM bị tòa án tuyên thua kiện vì tự ý ngừng cấp nước đối với cư dân chưa đóng quỹ bảo trì là một tiền lệ pháp lý đáng chú ý

(Trang 11b)

- MC LÝ QUÍ CHÁNH: Pickleball sẽ còn phát triển mạnh. MC - bình luận viên Lý Quí Chánh hiện dành sự quan tâm đặc biệt cho pickleball và đang tích cực chuẩn bị cho Giải Pickleball Báo Người Lao Động 2026 sẽ diễn ra vào ngày 13-6

(Trang 12)

- Viết tiếp y học cổ truyền Việt: "Thiên thời" bứt phá!. Mô hình kết hợp Đông - Tây hiệu quả rõ rệt trong nhiều lĩnh vực như tiêu hóa, cơ xương khớp, phục hồi chức năng, điều trị ung thư và chăm sóc giảm nhẹ

(Trang 14)

- Nỗi lo AI vượt tầm kiểm soát. Chính phủ Mỹ sẽ đánh giá các rủi ro đối với an ninh quốc gia từ những hệ thống AI tiên tiến nhất

(Trang 16)

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