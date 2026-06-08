Báo in ngày 8-6: Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, nghiêm túc

Báo Người Lao Động số ra ngày 8-6-2026.

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+ Xuất khẩu tiếp tục bứt phá (trang 3)

Chính phủ đặt mục tiêu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng khoảng 15%-16% so với năm 2025, tương ứng đạt 546-550 tỉ USD, bình quân khoảng 45-46 tỉ USD/tháng

+ Dấu ấn Việt Nam trên hành trình gìn giữ hòa bình (trang 16)

Từ Abyei, Nam Sudan đến Cộng hòa Trung Phi, các cán bộ, chiến sĩ Việt Nam đang ngày đêm cống hiến cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

+ Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, nghiêm túc (trang 2)

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 12-6 với trên 1,22 triệu thí sinh đăng ký tham dự, tăng hơn 61.600 em so với năm 2025

+ Bảo đảm nơi an cư cho hàng chục ngàn hộ dân (trang 5)

Giai đoạn 2026-2030, TP Đồng Nai xây dựng hơn 70 khu tái định cư, đáp ứng nhu cầu an cư cho hàng chục ngàn hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án

+ Đừng đánh tráo khái niệm "tự do" với "vô pháp luật"! (trang 6)

Mỗi cư dân mạng hãy học cách kiểm chứng nguồn tin, thận trọng trước khi ấn nút chia sẻ và tỉnh táo nhận diện các nội dung kích động, chia rẽ

+ Lấp khoảng trống chất lượng đào tạo tiến sĩ (trang 14)

Tự chủ trong đào tạo tiến sĩ không thể chỉ dựa vào niềm tin mà còn phải đi kèm chuẩn sàn, dữ liệu truy vết và trách nhiệm giải trình

+ Sân khấu kịch TP HCM chinh phục khán giả trẻ (trang 8)

Nhiều vở kịch hiện nay đi thẳng vào các vấn đề thực tế trong cuộc sống với những lát cắt gần gũi nên thu hút đông đảo khán giả, nhất là người trẻ

+ AVC Cup: Tuyển Việt Nam khởi đầu suôn sẻ (trang 9)

Tiếp nối chiến thắng mở màn trước Lebanon, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Hồng Kông - Trung Quốc ở lượt trận thứ nhì AVC Cup 2026.