HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

BÁO IN NGÀY 7-6: Kỳ vọng bội thu du lịch hè

Vĩnh Tùng - Thanh Long

(NLĐO) - Khách quốc tế tiếp tục tăng trưởng ấn tượng, trong khi du lịch nội địa vào mùa cao điểm hè với lượng khách sôi động tại nhiều điểm đến trên cả nước

BÁO IN NGÀY 7-6: Kỳ vọng bội thu du lịch hè - Ảnh 1.

BÁO IN NGÀY 7-6

TP HCM quyết tâm đưa Nghị quyết 09 vào cuộc sống (trang 2): Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang khẳng định thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị với nỗ lực, quyết tâm cao nhất, phương châm "Thành phố vì cả nước, cả nước vì thành phố".

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2026: Mỗi thí sinh có 15 nguyện vọng (trang 2): Thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học khác nhau. Nguyện vọng phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.

BÁO IN NGÀY 7-6: Kỳ vọng bội thu du lịch hè - Ảnh 2.

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2026: Mỗi thí sinh có 15 nguyện vọng

Người giữ nhịp bản hòa âm đoàn kết (trang 5): Hơn 7 năm gắn bó với công tác Mặt trận, chị Huế luôn hòa mình vào đời sống, phong tục của đồng bào dân tộc thiểu số để xóa nhòa khoảng cách, vun đắp niềm tin và sự đồng thuận trong cộng đồng.

Bảo vệ lao động nền tảng số (trang 6): Sự phát triển của lao động nền tảng số đặt ra yêu cầu mở rộng chính sách BHXH, bảo đảm an sinh cho hàng trăm ngàn người.

Lan tỏa tinh thần yêu nước (trang 7): Vượt ra khỏi khuôn khổ cuộc thi, những câu chuyện và hình ảnh về lá cờ Tổ quốc tiếp tục lan tỏa sâu rộng, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, ý thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trong các tầng lớp nhân dân

BÁO IN NGÀY 7-6: Kỳ vọng bội thu du lịch hè - Ảnh 3.

Lan tỏa tinh thần yêu nước

Đằng sau làn sóng nhập khẩu ô tô Trung Quốc (trang 10): Các hãng ô tô Trung Quốc đẩy mạnh đưa sản phẩm vào thị trường Việt Nam nhằm khẳng định sự hiện diện, định vị thương hiệu

Nước mắt sau những bản án (trang 15): Phía sau những bản án nghiêm khắc là những mái ấm tan vỡ và tiếng khóc xé lòng của trẻ mồ côi.

Quan sát và bình luận: Không phải vạ thì má cũng sưng (trang 16): Những bất đồng về cuộc chiến với Iran sẽ kích hoạt mâu thuẫn về những quyết sách cầm quyền khác của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

vNGÀY 7-6

Tin liên quan

Báo in ngày 5-6: Khi lá cờ đi cùng lòng dân

Báo in ngày 5-6: Khi lá cờ đi cùng lòng dân

Công đoàn phải là chỗ dựa tin cậy của CNVC-LĐ; Chạm đến trái tim, lan tỏa rộng khắp; Giữ vững tâm lý, chọn ngành phù hợp… là những bài viết đáng chú ý khác

Báo in ngày 2-6: Trước cổng trường thi

(NLĐO) - Trước cổng trường thi, người ta không chỉ thấy những đứa trẻ đi tìm một suất học. Người ta còn thấy nỗi lo, kỳ vọng và cả tương lai của một đô thị

Báo in ngày 1-6: Chính thức bán xăng E10 toàn quốc

Việt Nam - Philippines nâng tầm hợp tác; TP HCM ấm áp, thân thương; Bắt đầu cuộc đua vào lớp 10 công lập ở TP HCM... là những thông tin đáng chú ý khác

tuyển sinh đại học du lịch hè Nghị quyết 09 báo in
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo