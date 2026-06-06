BÁO IN NGÀY 7-6: Kỳ vọng bội thu du lịch hè

BÁO IN NGÀY 7-6

TP HCM quyết tâm đưa Nghị quyết 09 vào cuộc sống (trang 2): Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang khẳng định thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị với nỗ lực, quyết tâm cao nhất, phương châm "Thành phố vì cả nước, cả nước vì thành phố".

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2026: Mỗi thí sinh có 15 nguyện vọng (trang 2): Thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học khác nhau. Nguyện vọng phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2026: Mỗi thí sinh có 15 nguyện vọng

Người giữ nhịp bản hòa âm đoàn kết (trang 5): Hơn 7 năm gắn bó với công tác Mặt trận, chị Huế luôn hòa mình vào đời sống, phong tục của đồng bào dân tộc thiểu số để xóa nhòa khoảng cách, vun đắp niềm tin và sự đồng thuận trong cộng đồng.

Bảo vệ lao động nền tảng số (trang 6): Sự phát triển của lao động nền tảng số đặt ra yêu cầu mở rộng chính sách BHXH, bảo đảm an sinh cho hàng trăm ngàn người.

Lan tỏa tinh thần yêu nước (trang 7): Vượt ra khỏi khuôn khổ cuộc thi, những câu chuyện và hình ảnh về lá cờ Tổ quốc tiếp tục lan tỏa sâu rộng, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, ý thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trong các tầng lớp nhân dân

Lan tỏa tinh thần yêu nước

Đằng sau làn sóng nhập khẩu ô tô Trung Quốc (trang 10): Các hãng ô tô Trung Quốc đẩy mạnh đưa sản phẩm vào thị trường Việt Nam nhằm khẳng định sự hiện diện, định vị thương hiệu

Nước mắt sau những bản án (trang 15): Phía sau những bản án nghiêm khắc là những mái ấm tan vỡ và tiếng khóc xé lòng của trẻ mồ côi.

Quan sát và bình luận: Không phải vạ thì má cũng sưng (trang 16): Những bất đồng về cuộc chiến với Iran sẽ kích hoạt mâu thuẫn về những quyết sách cầm quyền khác của Tổng thống Mỹ Donald Trump.