Báo in ngày 9-6: Hành trình tìm đồng đội giữa lòng thành phố

Bìa báo Người Lao Động số ra ngày 9-6-2026





Ngoài ra, báo in Người Lao Động số ra ngày 9-6 còn nhiều bài viết đặc sắc khác dành cho bạn đọc, gồm:

Đưa ASEAN đến gần người dân hơn (Trang 2)

Hợp tác giữa các chính đảng ở khu vực Đông Nam Á cần đưa ASEAN đến gần người dân hơn và quy tụ được sức mạnh của toàn xã hội

Tiếp sức nông dân lập mới 5.000 doanh nghiệp (Trang 3)

Nông dân trong giai đoạn mới không chỉ biết sản xuất những gì mình có, mà phải trở thành người tổ chức sản xuất, nhà kinh doanh nông nghiệp và là chủ thể của đổi mới sáng tạo

Trái ngọt từ sự tử tế (Trang 7)

Bằng nhiều cách khác nhau, không ít doanh nghiệp đã và đang mang đến những giá trị thiết thực cho công nhân - lao động

Kích hoạt siêu vùng kinh tế phía Nam (Trang 10)

TP HCM, Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh đang tạo thế kiềng ba chân, kích hoạt siêu vùng kinh tế phía Nam cất cánh

Nhu cầu tìm xăng E5 tăng cao (Trang 11)

Theo các doanh nghiệp đầu mối, việc mở rộng mạng lưới bán xăng E5 cần thêm thời gian để khảo sát nhu cầu thực tế

Xây dựng và phát triển TP HCM trong kỷ nguyên mới (*): VIFC-HCMC phải là bộ chuyển mạch (Trang 12)

Giá trị thực của VIFC-HCMC là hút dòng vốn khổng lồ giải quyết trực tiếp các bài toán hạ tầng

Cuộc phẫu thuật giữa những lời đối thoại (Trang 14)

Việc mổ sọ trong lúc người bệnh vẫn còn tỉnh cho thấy năng lực đỉnh cao của đội ngũ y - bác sĩ Việt Nam trong lĩnh vực thần kinh chuyên sâu, phức tạp

Đánh thức những "viên ngọc thô" ở Đồng Nai (Trang 15)

Vườn Quốc gia Cát Tiên, hồ Trị An, Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa hay dòng sông Đồng Nai được ví như những "viên ngọc thô"

Trung Đông thêm bất ổn (Trang 16)

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định đợt không kích mới giữa Israel và Iran sẽ không ảnh hưởng đến đàm phán hòa bình giữa Washington và Tehran