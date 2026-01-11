Báo in Người Lao Động 12-1: Quyền lực "vàng đen"

Bia báo Người Lao Động số ra ngày 12-1

+ Việt Nam vươn mình phát triển, hội nhập [Trang 3]

Giai đoạn 2021-2025, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ trên tất cả các lĩnh vực. Đất nước ta đã hội tụ đủ thế và lực, ý chí và quyết tâm để vươn mình phát triển, hội nhập mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

+ Thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm [Trang 2]

Đảng ủy Chính phủ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược; chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục - đào tạo, bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau

+ U23 Việt Nam hướng tới mục tiêu bất bại [Trang 9]

Tuyển U23 Việt Nam sẽ chạm trán đội Ả Rập Saudi ở lượt trận cuối vòng bảng tại sân Prince Abdullah Al-Faisal lúc 23 giờ 30 phút ngày 12-1, tranh vé vào tứ kết Giải U23 châu Á

+ Xâm phạm lợi ích quốc gia: Không thể dung thứ [Trang 6]

Tự do ngôn luận không đồng nghĩa với vô giới hạn, càng không phải là cái cớ để tung tin giả, xuyên tạc, xâm phạm lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

+ Các đại công trường sẽ nhộn nhịp thi công [Trang 5]

Năm 2026, nhiều nơi ở TP HCM sẽ trở thành đại công trường bởi hàng loạt dự án đầu tư công quy mô lớn được triển khai thực hiện

+ Quyền lực "vàng đen" [Trang 12-13]

Dầu mỏ được ví như "vàng đen" của nền công nghiệp. Vì vậy, quốc gia nào có nhiều dầu đồng nghĩa với việc sở hữu một tiềm năng quyền lực và sức hút vô hình

+ Bịt lỗ hổng sản xuất - kinh doanh thực phẩm bẩn [Trang 12]

Đã đến lúc không thể chỉ dừng lại ở việc xử phạt hành chính, mà cần truy cứu trách nhiệm hình sự, thậm chí "khai tử" những doanh nghiệp coi thường sức khỏe người tiêu dùng

+ Iran tố cáo Mỹ, Israel can thiệp biểu tình [Trang 16]

Quân đội Iran tuyên bố quyết tâm bảo vệ lợi ích quốc gia, trong khi Tổng thống Donald Trump tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ đối với những người biểu tình ở Iran

Mời bạn đọc ký gói đọc báo Người Lao Động E-Paper tại đây



