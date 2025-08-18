Báo in Người Lao Động 18-8: Gấp rút chuẩn bị cho năm học mới





Báo Người Lao Động số ra ngày 18-8-2025.

+ Sẵn sàng "vì nước quên thân, vì dân phục vụ" (Trang 6): Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân

+ Tận tình giải quyết thủ tục hành chính (Trang 15): Các mô hình như "Hành chính công lưu động", "Ngày thứ bảy vì dân"... hay việc ứng dụng các phần mềm Chatbot - AI, quét QR-Code đăng ký thứ tự giao dịch... là những cách làm sáng tạo nhằm giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, nhanh chóng

+ Gấp rút chuẩn bị cho năm học mới (Trang 2): Những ngày này, các trường học khẩn trương chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để đón học sinh bước vào năm học mới

+ Xuất khẩu chủ động vượt khó (Trang 3): Các doanh nghiệp xuất khẩu đang xoay xở tìm giải pháp ứng phó với thách thức thuế quan từ thị trường Mỹ

+ Hành trình trở thành "đặc khu giảm nhựa" (Trang 10): Côn Đảo đang từng bước biến cam kết bảo vệ môi trường thành kết quả cụ thể, hướng tới mục tiêu không còn rác thải nhựa trong thiên nhiên

+ Start-up Việt nhượng quyền thương hiệu ra thế giới (Trang 11): Dựa trên nền tảng công nghệ, mô hình hợp tác và sáng tạo, nhiều start-up Việt đã đưa thương hiệu của mình ra thế giới

+ Đăng ký nhiều nguyện vọng có chắc suất đậu đại học? (Trang 14): Gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, với tổng cộng khoảng 7,6 triệu nguyện vọng - trung bình, mỗi em đặt gần 9 nguyện vọng

+ Tâm điểm ngoại giao Ukraine tại Nhà Trắng (Trang 16): Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cách tốt nhất để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine là đi thẳng đến một thỏa thuận hòa bình

