Báo in ngày 18-1: Lấp khoảng trống nhân lực chất lượng cao

Báo in ngày 18-1

VIỆT NAM VƯƠN MÌNH PHÁT TRIỂN, HỘI NHẬP (*)

Tầm nhìn chiến lược (trang 3): Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có nhiều điểm mới, thể hiện tầm nhìn chiến lược đưa đất nước phát triển giàu mạnh.

Dè dặt mua sắm Tết (trang 2): Dù nguồn cung hàng hóa dự trữ tăng từ 15%-30% và giá cả ổn định, sức mua thị trường Tết Bính Ngọ 2026 được dự báo tăng chậm do người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu.

Cô giáo gieo chữ, ươm mầm hy vọng (trang 5): Ngoài xóa mù chữ cho người cao tuổi và đỡ đầu cho hàng chục trẻ khó khăn, cô Đào Thị Thanh An còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Ôm trọn Tổ quốc vào lòng (trang 7): Từ lá cờ trong ba lô người lính, mảnh vải đỏ của cựu binh, đến con tàu ngư dân và nét vẽ trẻ thơ…, hình ảnh Tổ quốc luôn được giữ gìn bằng những việc làm ý nghĩa.

NSND TRẦN MINH NGỌC: Hãy làm nghề nghiêm túc và tử tế (trang 8): Trong đời sống sân khấu nghệ thuật suốt nhiều thập niên qua, NSND Trần Minh Ngọc là một trường hợp đặc biệt - một nghệ sĩ lao động nghệ thuật bền bỉ, nghiêm túc và hết mực tử tế.

Chuyện chưa kể về ca song thai hiếm gặp (trang 14):Ca bệnh khẳng định năng lực chuyên môn, khả năng làm chủ kỹ thuật và quy trình điều trị tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế của đội ngũ y tế Việt Nam

Gieo "cái chết trắng", gặt bản án tử (trang 15): Đánh cược sinh mệnh, lôi kéo cả người thân vào canh bạc ma túy để nuôi ảo vọng đổi đời, thứ các bị cáo nhận lại là bản án tử lạnh lẽo cùng nỗi đau tột cùng của đấng sinh thành.

Quan sát và bình luận: Cục diện mới ở Trung Đông (trang 16): Ông Donald Trump đang chao đảo giữa chủ địnhxoay trục sang khu vực khác vừa thích thú thể hiện uy lực quân sự của Mỹ ở Trung Đông.