HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Báo in ngày 18-1: Lấp khoảng trống nhân lực chất lượng cao

Vĩnh Tùng - Thanh Long

Thị trường lao động 2026 phân hóa rõ: đô thị lớn siết chuẩn tuyển dụng, trong khi nhiều địa phương lại chào đón lao động phổ thông

Báo in ngày 18-1: Lấp khoảng trống nhân lực chất lượng cao - Ảnh 1.

Báo in ngày 18-1

Mời các bạn đọc E-PAPER

https://nld.com.vn/e-paper.htm

VIỆT NAM VƯƠN MÌNH PHÁT TRIỂN, HỘI NHẬP (*)

Tầm nhìn chiến lược (trang 3): Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có nhiều điểm mới, thể hiện tầm nhìn chiến lược đưa đất nước phát triển giàu mạnh.

Dè dặt mua sắm Tết (trang 2): Dù nguồn cung hàng hóa dự trữ tăng từ 15%-30% và giá cả ổn định, sức mua thị trường Tết Bính Ngọ 2026 được dự báo tăng chậm do người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu.

Báo in ngày 18-1: Lấp khoảng trống nhân lực chất lượng cao - Ảnh 2.

Dè dặt mua sắm Tết

Cô giáo gieo chữ, ươm mầm hy vọng (trang 5): Ngoài xóa mù chữ cho người cao tuổi và đỡ đầu cho hàng chục trẻ khó khăn, cô Đào Thị Thanh An còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Ôm trọn Tổ quốc vào lòng (trang 7): Từ lá cờ trong ba lô người lính, mảnh vải đỏ của cựu binh, đến con tàu ngư dân và nét vẽ trẻ thơ…, hình ảnh Tổ quốc luôn được giữ gìn bằng những việc làm ý nghĩa.

NSND TRẦN MINH NGỌC: Hãy làm nghề nghiêm túc và tử tế (trang 8): Trong đời sống sân khấu nghệ thuật suốt nhiều thập niên qua, NSND Trần Minh Ngọc là một trường hợp đặc biệt - một nghệ sĩ lao động nghệ thuật bền bỉ, nghiêm túc và hết mực tử tế.

Báo in ngày 18-1: Lấp khoảng trống nhân lực chất lượng cao - Ảnh 3.

NSND TRẦN MINH NGỌC: Hãy làm nghề nghiêm túc và tử tế

Chuyện chưa kể về ca song thai hiếm gặp (trang 14):Ca bệnh khẳng định năng lực chuyên môn, khả năng làm chủ kỹ thuật và quy trình điều trị tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế của đội ngũ y tế Việt Nam

Gieo "cái chết trắng", gặt bản án tử (trang 15): Đánh cược sinh mệnh, lôi kéo cả người thân vào canh bạc ma túy để nuôi ảo vọng đổi đời, thứ các bị cáo nhận lại là bản án tử lạnh lẽo cùng nỗi đau tột cùng của đấng sinh thành.

Quan sát và bình luận: Cục diện mới ở Trung Đông (trang 16): Ông Donald Trump đang chao đảo giữa chủ địnhxoay trục sang khu vực khác vừa thích thú thể hiện uy lực quân sự của Mỹ ở Trung Đông.

Báo in ngày 18-1

Tin liên quan

Báo in ngày 13-1: Ấm lòng công nhân

Báo in ngày 13-1: Ấm lòng công nhân

(NLĐO) -Tổ chức Công đoàn cả nước đang tập trung mọi nguồn lực để triển khai các hoạt động lo Tết Bính Ngọ cho đoàn viên - lao động

Báo in ngày 15-1: An tâm đón Tết

(NLĐO) - Công đoàn TP HCM tăng cường giám sát lương, thưởng và triển khai đồng loạt các hoạt động chăm lo để đoàn viên - lao động an tâm đón Tết

Báo in Người Lao Động 16-1: Lương giáo viên không dễ “cao ngất ngưởng”!

Mở ra không gian phát triển mới; Kỳ vọng sàn thương mại điện tử thuần Việt; Chờ U23 Việt Nam phá kỷ lục… là những nội dung đáng chú ý khác

thị trường lao động nhân lực chất lượng cao báo in
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo