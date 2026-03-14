Cà phê vỉa hè - “phòng khách” của nhiều người ở TPHCM

Giữa nhịp sống tất bật của thành phố, chỉ cần bước ra vỉa hè là dễ dàng bắt gặp những bộ bàn ghế nhựa thấp bên chiếc xe cà phê nhỏ tỏa hương thơm. Từ các trục đường trung tâm đến những con hẻm yên tĩnh, những góc cà phê giản dị ấy đã trở thành hình ảnh quen thuộc với người dân TPHCM.
Chỉ cần một góc nhỏ bên lề cùng vài chiếc ghế nhựa, người ta đã có thể ngồi lại với nhau. Có người ghé vội mua ly cà phê mang đi trước giờ làm, cũng có người thong dong dành cả buổi sáng hoặc đến tận khuya để hàn huyên cùng người quen bên ly cà phê thơm lừng.
Tại góc đường Hàn Thuyên (phường Sài Gòn), Nguyễn Hoàng Thúy Vy (25 tuổi, ngụ phường Bình Lợi Trung) thường chọn một chỗ ngồi mỗi cuối tuần để gặp gỡ người bạn thân.
Không riêng giới trẻ, những người trung niên như ông Trần Văn Minh (52 tuổi, phường Tân Định) cũng duy trì vỉa hè như một thói quen khó bỏ. Sáng nào ông cũng dừng chân tại quán quen để uống cà phê, đọc báo và gặp gỡ bạn bè.
Khác với sự tách biệt trong không gian quán máy lạnh, cà phê vỉa hè mang đến cảm giác gần gũi và cởi mở. Người quen có thể ghé lại vài phút, người lạ cũng dễ dàng bắt chuyện khi cùng ngồi chung chiếc bàn nhỏ. Chính sự giản đơn ấy đã biến những góc phố thành "phòng khách chung" đặc trưng ở thành phố.
Giữa nhịp sống đổi thay không ngừng, cà phê vỉa hè vẫn giữ nguyên sức hút của nó – nơi ly cà phê trở thành "cái cớ" để người ta dừng lại, gặp gỡ và chia sẻ những điều bình dị của cuộc sống.
