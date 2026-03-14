VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Bạn đọc
image

Cà phê vỉa hè - “phòng khách” của nhiều người ở TPHCM

Ngọc Vân - Thảo Vy -

(NLĐO) - Không máy lạnh, chẳng cửa kính, quán cà phê vỉa hè như là “phòng khách” quen của nhiều người ở TPHCM, nơi họ có thể mở lòng với nhau

Giữa nhịp sống tất bật của thành phố, chỉ cần bước ra vỉa hè là dễ dàng bắt gặp những bộ bàn ghế nhựa thấp bên chiếc xe cà phê nhỏ tỏa hương thơm. Từ các trục đường trung tâm đến những con hẻm yên tĩnh, những góc cà phê giản dị ấy đã trở thành hình ảnh quen thuộc với người dân TPHCM.

Cà phê vỉa hè – “phòng khách” mở của người TP.HCM - Ảnh 1.

Nhiều người chọn quán cà phê vỉa hè để bắt đầu buổi sáng.

Chỉ cần một góc nhỏ bên lề cùng vài chiếc ghế nhựa, người ta đã có thể ngồi lại với nhau. Có người ghé vội mua ly cà phê mang đi trước giờ làm, cũng có người thong dong dành cả buổi sáng hoặc đến tận khuya để hàn huyên cùng người quen bên ly cà phê thơm lừng.

Cà phê vỉa hè – “phòng khách” mở của người TP.HCM - Ảnh 2.

Ly cà phê đen giản dị – thức uống quen thuộc gắn với "văn hóa cà phê vỉa hè" của nhiều người ở TP HCM.

Tại góc đường Hàn Thuyên (phường Sài Gòn), Nguyễn Hoàng Thúy Vy (25 tuổi, ngụ phường Bình Lợi Trung) thường chọn một chỗ ngồi mỗi cuối tuần để gặp gỡ người bạn thân. 

Cà phê vỉa hè – “phòng khách” mở của người TP.HCM - Ảnh 3.

Nguyễn Hoàng Thuý Vy (bìa phải) chia sẻ:: "Giữa không gian mở và dòng xe qua lại, góc uống cà phê này trở thành nơi tôi tìm lại cảm giác thư thả sau những ngày bận rộn"

Không riêng giới trẻ, những người trung niên như ông Trần Văn Minh (52 tuổi, phường Tân Định) cũng duy trì  vỉa hè như một thói quen khó bỏ. Sáng nào ông cũng dừng chân tại quán quen để uống cà phê, đọc báo và gặp gỡ bạn bè. 

Cà phê vỉa hè – “phòng khách” mở của người TP.HCM - Ảnh 4.

Ông Minh (bìa phải) bày tỏ: “Sáng ra có ly cà phê đen, ngồi với anh em là thấy ngày mới bắt đầu nhẹ nhàng rồi, nhiều khi ngồi quán vỉa hè lại dễ chuyện trò, tâm sự hơn cả ở nhà"

Khác với sự tách biệt trong không gian quán máy lạnh, cà phê vỉa hè mang đến cảm giác gần gũi và cởi mở. Người quen có thể ghé lại vài phút, người lạ cũng dễ dàng bắt chuyện khi cùng ngồi chung chiếc bàn nhỏ. Chính sự giản đơn ấy đã biến những góc phố thành "phòng khách chung" đặc trưng ở thành phố.

Giữa nhịp sống đổi thay không ngừng, cà phê vỉa hè vẫn giữ nguyên sức hút của nó – nơi ly cà phê trở thành "cái cớ" để người ta dừng lại, gặp gỡ và chia sẻ những điều bình dị của cuộc sống.

Cà phê vỉa hè – “phòng khách” mở của người TP.HCM - Ảnh 5.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo