Ly cà phê buổi sáng

Bài, ảnh: Nguyễn Hiếu Nhân

(NLĐO) - Ly cà phê buổi sáng của tôi cũng thay đổi theo nhịp điệu của một ngày làm việc

- Ảnh 1.

Ly cà phê buổi sáng của tôi

Buổi sáng của tôi thường bắt đầu sớm hơn một chút so với nhịp làm việc quen thuộc. Khi hành lang còn vắng, ánh đèn trong phòng vừa bật lên, tôi đặt chiếc phin cà phê nhỏ lên miệng ly. 

Nước sôi vừa chạm vào bột cà phê, hương thơm lập tức lan ra, chậm rãi tỏa một làn khói mỏng. Những giọt cà phê đầu tiên rơi xuống đáy cốc, chậm, đều, kiên nhẫn nhỏ từng giọt trong buổi sớm tinh khôi.

- Ảnh 2.

Có ngày, tôi pha cà phê sữa, dòng sữa trắng tan vào sắc nâu đậm

Ly cà phê buổi sáng của tôi cũng thay đổi theo nhịp điệu của một ngày làm việc. Có hôm là cà phê đen, đậm và gắt, khi lịch kiểm mẫu dày đặc. Có hôm tôi thêm đá, để cái lạnh trong veo đánh thức từng giác quan trước khi bước vào những con số và biểu đồ. Cũng có ngày, tôi pha cà phê sữa, dòng sữa trắng tan vào sắc nâu đậm, dịu lại cho một khoảng nghỉ ngắn trước những phép đo tỉ mỉ.

Tôi thường cầm ly cà phê trên tay, ngồi lặng vài phút trước khi bắt đầu công việc. Khoảng lặng ngắn ngủi ấy có khi quý giá hơn cả một buổi nghỉ dài. 

Hơi cà phê lan qua lòng bàn tay, mùi hương nồng nàn len vào từng nhịp thở, khiến tâm trí chậm lại, gọn gàng hơn. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cho rằng công việc kiểm nghiệm cũng giống như pha một phin cà phê cần sự tĩnh lặng, chính xác, và cả lòng kiên nhẫn để chờ đợi kết quả nhỏ xuống từng giọt.

- Ảnh 3.

Có hôm là cà phê đen, đậm và gắt

Có người nói cà phê đánh thức con người. Nhưng tôi nghĩ, điều mà cà phê đánh thức sâu hơn chính là cảm giác sống chậm lại giữa một thế giới luôn vội vã. Có người xem cà phê chỉ là một thói quen. Nhưng với tôi, nó là cách mở đầu cho một ngày làm việc, một cách tự nhắc mình rằng phía sau mỗi con số kiểm nghiệm là sự an tâm của rất nhiều người.

- Ảnh 4.

Ly cà phê buổi sáng giúp tôi thêm tỉnh táo để khởi đầu một ngày mới

Và mỗi sáng, khi giọt cà phê cuối cùng rơi xuống đáy ly, tôi biết rằng mình vừa có thêm một khởi đầu đủ tỉnh táo để bắt đầu cả một ngày dài.

(Bài dự thi cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê – trà Việt" năm 2026 thuộc chương trình "Tôn vinh cà phê – trà Việt" lần 4 do Báo Người Lao Động tổ chức).





 

Uống trà trâu cổ làm “khổ” quý ông

Uống trà trâu cổ làm “khổ” quý ông

cà phê cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê – trà Việt" năm 2026
