HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh Ẩm thực

Hương trà, vị cà phê trong lối sống an lành

Hoàng Hà Thế

(NLĐO) - Mỗi buổi sáng sớm, tôi tự pha cho mình một ly cà phê nhỏ. Hương cà phê Trung Nguyên thoang thoảng trong căn phòng yên tĩnh khiến lòng chợt dịu lại.

Ngụm cà phê đầu tiên, vị đắng nhẹ nơi đầu lưỡi, dường như đánh thức cả một ngày mới.

Từ lâu, cà phê và trà đã trở thành hai thức uống quen thuộc trong đời sống của nhiều người Việt. Với tôi, đó không chỉ là thức uống. Mỗi ly cà phê, mỗi tách trà giống như một khoảng lặng, giúp con người tạm quên những tất bật thường ngày.

Hương trà, vị cà phê trong lối sống an lành - Ảnh 1.

Trong góc nhà nhỏ, những phút thong thả bên ấm trà, ly cà phê trở thành khoảng lặng dịu dàng của một lối sống an lành

Buổi sáng, tôi chọn cà phê. Vị đậm đà của nó khiến tinh thần trở nên tỉnh táo hơn. Có khi tôi ngồi bên hiên nhà, nhìn nắng sớm len qua tán lá, lắng nghe tiếng chim gọi ngày. Ly cà phê lúc ấy không chỉ giúp khởi đầu một ngày làm việc, mà còn là lúc để sắp xếp, chuẩn bị cho những điều phía trước.

Còn buổi chiều, tôi thường pha một ấm trà. Khói trà nhẹ nhàng bay lên, mang theo hương thơm dịu mát. Nhấp từng ngụm trà, tôi cảm thấy nhịp sống như chậm lại. Những lo toan trong ngày cũng dần lắng xuống, thấy lòng thong thả và bình tâm.

Hương trà, vị cà phê trong lối sống an lành - Ảnh 2.

Trong góc nhà nhỏ, những phút thong thả bên ấm trà, ly cà phê trở thành khoảng lặng của lối sống an lành

Tôi nhận ra rằng một lối sống an lành bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Không cần tìm đâu xa, chỉ cần dành cho mình vài phút mỗi ngày để thưởng thức một ly cà phê hay một tách trà, ta đã có thể tạo nên một khoảng không gian riêng cho tâm hồn.

Cuộc sống hiện đại, khi mọi thứ dường như diễn ra quá nhanh, con người càng cần những khoảnh khắc chậm lại như thế. Hương trà thanh khiết, vị cà phê đậm đà – hai điều giản dị ấy đã âm thầm nuôi dưỡng một thói quen sống bình yên, giúp tôi giữ được sự cân bằng giữa bộn bề cuộc sống.

Và rồi tôi hiểu rằng, lối sống an lành không phải điều gì lớn lao. Đôi khi, nó chỉ bắt đầu từ một buổi sáng có hương cà phê và một buổi chiều có vị trà – những khoảng lặng đủ để lòng người trở nên nhẹ nhõm hơn.

Hương trà, vị cà phê trong lối sống an lành - Ảnh 3.

Trong góc nhà nhỏ, những phút thong thả bên ấm trà, ly cà phê trở thành khoảng lặng dịu dàng của một lối sống an lành

(Bài dự thi cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê – trà Việt" năm 2026 thuộc chương trình "Tôn vinh cà phê – trà Việt" lần 4 do Báo Người Lao Động tổ chức).

Hương trà, vị cà phê trong lối sống an lành - Ảnh 4.

Hương trà, vị cà phê trong lối sống an lành - Ảnh 5.

Poster Lễ hội Tôn vinh cà phê - trà Việt lần 4 - năm 2026

Tin liên quan

Uống trà trâu cổ làm “khổ” quý ông

Uống trà trâu cổ làm “khổ” quý ông

(NLĐO) - Người xưa vẫn đùa rằng uống đều đặn thứ trà này thì "ông uống bà khen", bởi đàn ông khỏe mạnh thì gia đình cũng thêm vui cửa vui nhà.

Năm đời tiếp nối, đem tình trà non cao ủ giữa sen hồng

(NLĐO) - Hơn một thế kỷ, người Hà Nội quen định vị trà sen bằng cái vị chát sắc, nghèn nghẹn đặc trưng của búp chè Thái Nguyên.

Hương chè Quyết Thắng vùng cao

(NLĐO) - Đứng giữa đồi chè Quyết Thắng, hít một hơi thật sâu, người ta dễ dàng cảm nhận không khí mát lành của núi rừng

cà phê trà cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê – trà Việt" năm 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo