Hương trà, vị cà phê trong lối sống an lành

Ngụm cà phê đầu tiên, vị đắng nhẹ nơi đầu lưỡi, dường như đánh thức cả một ngày mới.

Từ lâu, cà phê và trà đã trở thành hai thức uống quen thuộc trong đời sống của nhiều người Việt. Với tôi, đó không chỉ là thức uống. Mỗi ly cà phê, mỗi tách trà giống như một khoảng lặng, giúp con người tạm quên những tất bật thường ngày.

Trong góc nhà nhỏ, những phút thong thả bên ấm trà, ly cà phê trở thành khoảng lặng dịu dàng của một lối sống an lành

Buổi sáng, tôi chọn cà phê. Vị đậm đà của nó khiến tinh thần trở nên tỉnh táo hơn. Có khi tôi ngồi bên hiên nhà, nhìn nắng sớm len qua tán lá, lắng nghe tiếng chim gọi ngày. Ly cà phê lúc ấy không chỉ giúp khởi đầu một ngày làm việc, mà còn là lúc để sắp xếp, chuẩn bị cho những điều phía trước.

Còn buổi chiều, tôi thường pha một ấm trà. Khói trà nhẹ nhàng bay lên, mang theo hương thơm dịu mát. Nhấp từng ngụm trà, tôi cảm thấy nhịp sống như chậm lại. Những lo toan trong ngày cũng dần lắng xuống, thấy lòng thong thả và bình tâm.

Tôi nhận ra rằng một lối sống an lành bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Không cần tìm đâu xa, chỉ cần dành cho mình vài phút mỗi ngày để thưởng thức một ly cà phê hay một tách trà, ta đã có thể tạo nên một khoảng không gian riêng cho tâm hồn.

Cuộc sống hiện đại, khi mọi thứ dường như diễn ra quá nhanh, con người càng cần những khoảnh khắc chậm lại như thế. Hương trà thanh khiết, vị cà phê đậm đà – hai điều giản dị ấy đã âm thầm nuôi dưỡng một thói quen sống bình yên, giúp tôi giữ được sự cân bằng giữa bộn bề cuộc sống.

Và rồi tôi hiểu rằng, lối sống an lành không phải điều gì lớn lao. Đôi khi, nó chỉ bắt đầu từ một buổi sáng có hương cà phê và một buổi chiều có vị trà – những khoảng lặng đủ để lòng người trở nên nhẹ nhõm hơn.

(Bài dự thi cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê – trà Việt" năm 2026 thuộc chương trình "Tôn vinh cà phê – trà Việt" lần 4 do Báo Người Lao Động tổ chức).